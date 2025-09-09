Hacienda va contra los videojuegos violentos: Propone impuesto del 8 por ciento en Paquete Económico 2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prepara un nuevo impuesto a los videojuegos en México, esto como parte de las medidas de política tributaria y a fin de imponer tarifas que contribuyan a la salud de los mexicanos.

Según informó Hacienda en el Paquete Económico 2026, estudios recientes encontraron relación entre el uso de videojuegos “de naturaleza violenta” y un nivel más alto de agresiones entre adolescentes, "así como efectos sociales y psicológicos negativos como aislamiento y ansiedad“.

Por ello, la determinación de Hacienda implica que para el año que viene habrán modificaciones al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), y con ello se prevén incrementos no solo a los videojuegos, sino a los precios de bebidas azucaradas como refrescos, cigarros y hasta casas de apuestas.

Paquete Económico 2026: ¿Cuánto será el impuesto a los videojuegos?

De acuerdo con Hacienda, se prevé un impuesto especial ad valorem (según el valor), del 8 por ciento "a la prestación de servicios digitales de videojuegos con contenido violento“.

Las autoridades no explicaron si esta medida aplicará sobre la compra inicial de los videojuegos, es decir, los discos o el gameplay desde las tiendas digitales, o si también aplica para compras dentro del videojuego, como pueden ser pases de batalla, mejoras de personajes, entre otros productos digitales.

Información en desarrollo...