Gobernadora interina respalda a Rocha Moya al asumir: ‘Sinaloa sabe que acusaciones son falsas’

Yeraldine Bonilla, gobernadora interina de Sinaloa, mostró su respaldo y solidaridad con Rubén Rocha Moya ante los señalamientos de presuntos vínculos con ‘Los Chapitos’.

En su discurso, luego de rendir protesta como gobernadora interina, Bonilla recordó que Rocha Moya calificó como “falsas y dolosas las acusaciones que han vertido en mi contra”.

Bonilla afirmó que “la inmensa mayoría del pueblo de Sinaloa” sabe que las acusaciones son falsas y añadió: “expreso mi profunda solidaridad”, comentó desde el Congreso del estado.

Sin embargo, el discurso de la bancada morenista contrastó con ocasiones anteriores. Habitualmente, el partido guinda cobija a funcionarios señalados por algún delito o presunto vínculo con el crimen organizado.

Bonilla ya había defendido a Rocha Moya

El posicionamiento de Yeraldine Bonilla no fue la primera muestra de apoyo público a Rubén Rocha Moya. En redes sociales mostró su respaldo y desestimó la acusación de autoridades estadounidenses.

“Señalo con claridad que los señalamientos en su contra son infundados, carecen de veracidad y no abonan a la estabilidad institucional”, escribió en su cuenta de Facebook luego de darse a conocer la información contra el sinaloense.

Por último, pidió a los sinaloenses mantener la seguridad y la confianza de que continuarán las políticas públicas de la Cuarta Transformación.

¿Quién es Yeraldine Bonilla, gobernadora interina tras licencia de Rubén Rocha?

Yeraldine Bonilla es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y cuenta con trayectoria en el servicio público estatal y el ámbito legislativo.

Dentro de la administración pública estatal ocupó cargos como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo.

Además, fue designada como encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que le permitió participar en la coordinación de temas relacionados con la seguridad en la entidad.

Del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2021, Bonilla fue diputada local por Morena en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, donde también presidió la Mesa Directiva.

Tras su paso por el Congreso, se integró al gobierno estatal como subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa, cargo que ocupó del 11 de noviembre de 2021 al 3 de marzo de 2024.

En materia de seguridad pública, también fue designada como encargada del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, responsabilidad que asumió de forma temporal del 25 de agosto de 2023 al 6 de septiembre de 2023.

Con información de Carlos Velázquez Martínez.