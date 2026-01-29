Zar fronterizo de Trump advierte ‘tolerancia cero’ si manifestantes atacan a agentes: ‘Serán arrestados’

El zar fronterizo, Tom Homan, fue enviado a Minneapolis para 'dar un giro' a la política migratoria de Donald Trump en EU.

El zar fronterizo de Estados Unidos, Tom Homan, afirmó este jueves en conferencia de prensa en Minneapolis que habrá ‘tolerancia cero’ contra quienes protesten o agredan a agentes federales.

“Tienes derecho a protestar. Solo te pido que lo mantengas en paz. Pero atacar a los agentes, obstruir y agredir nunca está bien, y habrá tolerancia cero. Si interfieres, obstaculizas o agredes a los agentes, serás arrestado”, aseguró.

Homan agregó que no “renunciará” a la misión migratoria del presidente Donald Trump y defendió que, en sus primeros cuatro días al frente de las operaciones en la ciudad, se han logrado “avances importantes”, al asegurar que el despliegue de agentes federales se reducirá a medida que las personas consideradas una amenaza sean encarceladas.

“No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto; simplemente estamos trabajando de manera inteligente”, puntualizó Homan.

¿Qué dijo Tom Homan sobre los estadounidenses muertos por disparos de agentes?

Homan precisó que “la retirada de las fuerzas depende de la cooperación” y que “un delincuente en la cárcel significa menos agentes en las calles”, luego de ser enviado por Trump el lunes para dar giro a la estrategia migratoria que ha dejado dos estadounidenses muertos por disparos de oficiales federales.

El Zar fronterizo agregó que durante sus cuatro días en el terreno se ha reunido con las principales autoridades locales como el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y aseguró que ya tienen acuerdos para la redistribución de los más de 3 mil agentes que fueron desplegados en el terreno, pero que durante las siguientes jornadas deben “discutir sobre como implementarlos”.

Al ser cuestionado por las acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), antes de su llegada a la ciudad, Homan defendió las operaciones de la agencia y aseguró que cada una de sus actividades en Minneapolis han estado bajo el orden de la ley y que antes de actuar saben “exactamente a quién buscan, cual es su historial criminal y su estatus migratorio”, lo que según él hace que todo sea “más seguro”.

Finalmente, Homan insistió en que la retirada de agentes dependerá de la “cooperación” y aunque dijo respetar el derecho a la manifestación, señaló que no permitirán que existan intentos de residentes de la ciudad por “impedir” la labor de ICE y otras agencias en el lugar.

Esta fue la primera intervención pública de Homan desde su llegada a la ciudad y luego de la conferencia afirmó que se reunirá con lideres comunitarios, religiosos y jefes policiales para buscar concretar más acuerdos.

Mientras tanto, en la ciudad persiste un ambiente de tensión con vigilias constantes en los memoriales instalados en los espacios donde murieron a tiros por agentes federales Nicole Good y Alex Pretti.

Diferentes organizaciones sociales han convocado a un “día nacional sin clases, sin trabajo y sin compras”, para protestar contra la ofensiva migratoria de Trump en Mineápolis.