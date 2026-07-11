Pemex niega fracking en San Luis Potosí y explica por qué solicitó permiso para usar explosivos

Pemex aseguró que actualmente no realiza actividades de exploración o explotación de yacimientos no convencionales en la Huasteca Potosina.

Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que el trámite para mantener vigente un permiso de uso de materiales explosivos en San Antonio, San Luis Potosí, no está relacionado con el inicio de trabajos de fracturamiento hidráulico, conocido como fracking, en la entidad.

En un comunicado, la empresa negó las versiones, publicadas en medios de comunicación, que vinculaban un oficio enviado al ayuntamiento de San Antonio con un posible inicio de actividades de fracking en la Huasteca Potosina.

“Pemex informa que no se realizan trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales en ningún municipio del estado de San Luis Potosí.”, se lee en el boletín oficial.

La empresa explicó que el documento enviado el pasado 30 de junio de 2026 corresponde a un trámite administrativo para conservar la vigencia de un permiso federal relacionado con el uso de materiales explosivos, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Pemex señaló que la publicación del oficio fue malinterpretada al relacionar este trámite con el inicio de operaciones de fracturamiento hidráulico, lo que provocó preocupación y manifestaciones ciudadanas en distintos municipios de la región.

La petrolera precisó que los trabajos de exploración y explotación mediante fracking no utilizan materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas.

¿Por qué Pemex pidió permiso para usar explosivos en la Huasteca Potosina?

En este sentido, Pemex expuso que dicho permiso tiene como objetivo “conservar la vigencia de un permiso federal que tiene por objeto mantener la autorización para el uso de materiales explosivos, en caso de que resulte necesario su empleo en campos previamente registrados ante las autoridades competentes y para eventuales estudios de adquisición sísmica.”

En San Luis Potosí, los registros mencionados por Pemex corresponden a dos campos que corresponden a siete pozos:

San Pedro , ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, donde existen cuatro pozos;

, ubicado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, donde existen cuatro pozos; Y Limón, localizado en Ébano, con tres pozos.

Pemex explicó que la actualización del permiso tiene un carácter preventivo y busca conservar la capacidad de respuesta ante una posible contingencia relacionada con esos pozos.

La empresa agregó que este trámite no autoriza ni implica, por sí mismo, la realización de nuevas actividades de perforación, exploración o extracción de hidrocarburos en el estado.

El fracking es una técnica utilizada para extraer hidrocarburos atrapados en formaciones geológicas de baja permeabilidad mediante la inyección de agua, arena y otros componentes a presión. Su posible aplicación ha generado debate en México por los efectos ambientales y sociales que múltiples organizaciones y comunidades han señalado.