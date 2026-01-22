Violencia contra transportistas: Robos en carretera elevan reclamos de aseguradoras a niveles récord

La inseguridad registrada en las carreteras del país contra transportistas ha impactado en las reclamaciones del seguro de transporte de mercancías, las cuales tocaron su máximo al tercer trimestre del año pasado, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Los registros de la autoridad supervisora revelan que el número de reclamos del ramo de transporte de mercancías ascendió a 64 mil 615, un incremento anual de 97.7 por ciento; mientras que los riesgos asegurados fueron iguales a 21 mil 90, lo que implicó un incremento de 8.3 por ciento año contra año.

“El seguro de transporte de mercancías lleva más de un año con una alta siniestralidad y aunque sus cuotas son caras, por este motivo se sigue vendiendo. Hay mercancías de alta volatilidad, como café, azúcar, alcohol, audiovisuales, que las aseguradoras dan más caros o no le entran. Depende de cada una”, expuso Carlos Peña, presidente del comité de daños de la Amasfac.

También influyen las rutas de los transportistas. Por ejemplo, dijo que un tramo complejo es Michoacán y, según la evaluación de cada aseguradora, algunas de las cláusulas establecen que no se indemniza un siniestro si se pasa por el estado, solo antes o después de su territorio.

Las cifras de la CNSF reflejan que los riesgos asegurados en Michoacán fueron de 429 al tercer trimestre del 2025, frente a los 502 de un año antes; mientras que las reclamaciones pasaron de 489 a 498 en relación al mismo lapso. El mayor número de reclamaciones en el seguro de transporte de mercancías se originaron en la Ciudad de México, con 36 mil 683; en el Estado de México, con 4 mil 279; y Jalisco, con 4 mil 198.

Una encuesta de la Coparmex reveló que el segundo delito del que son víctimas el sector empresarial es el robo de mercancía en tránsito, con 25.6 por ciento de incidencia.

Finalmente, Peña indicó que muchas aseguradoras piden que los transportistas salgan en ciertos horarios o condiciones para aminorar los riesgos.