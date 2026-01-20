Violencia letal en el país se incrementó 72% en una década: México Evalúa

De acuerdo con el reporte de México Evalúa la intensificación de la violencia letal se observa tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados al compararlo con la última década (2015 a 2025) y con 2018. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los hechos asociados a la violencia letal en México pasaron de 39 mil 653 registrados en 2015 a 68 mil 424 en 2025, lo que representa un incremento de 72.6%, por lo tanto no puede afirmarse que el país se encuentre en el inicio de un proceso de pacificación.

Un reporte de análisis de la organización México Evalúa señala, además, que si la comparación se realiza con 2018, año en que inició el actual régimen político, el balance también es negativo, con un aumento de 11.8%.

“La realidad es que continuamos inmersos en la era más violenta de la historia: sólo en la última década, la violencia letal aumentó 72.6% a nivel nacional”, se pone énfasis.

El análisis titulado Reducción reciente de la violencia no remedia crisis de la última década señala que “a pesar de la reducción del homicidio doloso anunciada y celebrada en los últimos meses por el gobierno federal, la pacificación del territorio nacional sigue siendo una promesa lejana. De hecho, el país se encuentra en una situación más grave”.

De acuerdo con el reporte, esta intensificación de la violencia letal se observa tanto a nivel nacional como en la mayoría de los estados al compararlo con la última década (2015 a 2025) y con 2018, año que marca el inicio del actual régimen.

El estudio indica que dos factores son la principal explicación de los picos de violencia letal a nivel estatal: los conflictos entre organizaciones del crimen organizado y las políticas federales orientadas a debilitar sus operaciones.

“Los hallazgos de nuestro reporte también invitan a replantear las formas en que el Estado mide la violencia letal. Al día de hoy, la política de seguridad pública se diseña y evalúa con datos parciales y poco confiables. Esto incrementa el riesgo de repuntes violentos no anticipados, con consecuencias graves para la seguridad y la gobernabilidad en los territorios”, señala.

México Evalúa pone énfasis en que persisten incrementos significativos en el número de personas desaparecidas y no localizadas, con un crecimiento sostenido desde 2018 (107.5%) y un repunte reciente durante el último año (21.1%).

Apenas el 8 de enero pasado, el gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum reportó una reducción de 40% de los homicidios dolosos.

De acuerdo con la mandataria, en lo que va de su administración el promedio diario pasó de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que representa 34 homicidios diarios menos.

“Este es el resultado de una estrategia de seguridad que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia, de procuración de justicia y con los gobernadores de los estados”, argumentó la mandataria.