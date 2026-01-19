Estrategia del Mando Unificado Oriente construye la paz en la región; robo de vehículo baja más del 50%

La coordinación de los tres órdenes de gobierno en el Mando Unificado Oriente ha permitido la baja del 54 por ciento en el delito de robo de vehículos y del 26 por ciento en homicidio doloso, a 300 días de la implementación de esta estrategia a la que se le da seguimiento en la Mesa de Paz, que encabeza diariamente la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

“En mi querido Texcoco, hoy iniciamos actividades. Presidí la Mesa de Paz. El General Alcántara, Coordinador del Mando Unificado Oriente, compartió que a 300 días de esta estrategia, se registra la disminución de 26 por ciento en homicidio doloso y de 54 por ciento en el robo de vehículo.

Seguiremos trabajando en coordinación, los tres órdenes de gobierno, para la seguridad de las familias de la Zona Oriente”, dijo la mandataria mexiquense en sus redes sociales.

En el Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, Alejandro Alcántara Ávila, coordinador del Mando Unificado Oriente, informó que el número de robo de vehículos ascendía a 15 mil 981, mientras que en los 300 días posteriores decreció hasta llegar a 7 mil 337. En tanto, el homicidio doloso pasó de 701 a solo 516.

La Estrategia Operativa Oriente se lleva a cabo en 15 municipios: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

En la Mesa de Paz número 10 del año participaron Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad; Maricela López Urbina, secretaria técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; Nazario Gutiérrez Martínez, presidente Municipal de Texcoco; así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.