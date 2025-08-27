Mauricio Vila solicita licencia al Senado: ¿Qué hará el exgobernador en la Universidad de Harvard?

Mauricio Vila envió a la Mesa Directiva del Senado su solicitud de licencia temporal.

El senador Mauricio Vila solicitó licencia temporal como legislador para irse a Harvard, donde estudiará la maestría en Administración Pública MC/MPA.

“Con la convicción de que esta experiencia académica me permitirá servir con mayor capacidad a México y a Yucatán”, publicó Vila en sus redes sociales.

Será Raymundo Bolaños, su suplente, quien entrará en funciones a partir de la próxima legislatura. En esta ocasión no determinó el tiempo por el que solicitó licencia.

Mauricio Vila agradeció a Harvard la beca que le otorgaron para sus estudios y aseguró que pretende mejorar sus conocimientos en áreas como Inteligencia Artificial, ciberseguridad, desigualdad, economía, negociación y relaciones internacionales para poner dichos aprendizajes al servicio del país, según detalló.

Además, es importante destacar que actualmente Harvard mantiene una disputa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien revocó la capacidad de la escuela para inscribir a estudiantes extranjeros.

¿Qué sabemos de las licencias de Mauricio Vila en el Senado?

Esta no es la primera ocasión en que Mauricio Vila solicita licencia de forma temporal al Senado debido a que en noviembre pidió permiso para atender un problema familiar.

En esa ocasión, Vila regresó a sus funciones dentro de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) tras atender el tema personal.

Al principio, el exgobernador yucateco envió una carta al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para separarse del cargo de forma indefinida.

¿Quién es Mauricio Vila, senador del PAN?

Mauricio Vila, senador del PAN, fue gobernador de Yucatán. Tiene licenciatura en Derecho por la Universidad de Mérida y una maestría en Administración Pública.

Además de ser mandatario estatal y legislador, ha desempeñado cargos como diputado del IV distrito local de Yucatán y como presidente municipal de Mérida de 2015 a 2018.

Sin embargo, su carrera no ha sido solo política, sino también en el sector restaurantero de 2005 a 2014.

Mauricio Vila fue agente de desarrollo de la franquicia internacional Subway para Campeche, Tabasco y Chiapas.

En tanto, de 2003 a 2015 fue gerente general de la misma franquicia en Yucatán y Quintana Roo.

En algún momento y rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, el PAN consideró a Mauricio Vila como una de sus apuestas fuertes y posible candidato.