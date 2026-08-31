Compró a colombianos y minas terrestres: Así inició el ‘R5’ una de las guerras más sangrientas vs. CJNG

La disputa de ‘R5’ contra el CJNG estuvo respaldada por mercenarios colombianos.

La disputa por el control de territorios en Michoacán enfrentó durante años al Cártel de Los Reyes, brazo armado de Cárteles Unidos, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En esa confrontación, Luis Enrique Barragán Chávez, ‘R5’, ‘Wicho’ y/o ‘Güicho’, ocupó un papel central al encabezar las operaciones armadas contra el CJNG.

Barragán Chávez fue identificado por el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Estados Unidos como jefe sicario del Cártel de Los Reyes.

De acuerdo con la investigación estadounidense, utilizó las ganancias del tráfico de drogas para financiar las acciones contra el CJNG y ampliar la capacidad de fuego de su grupo.

La ficha del Departamento de Estado señala que esa estructura adquirió armas pequeñas en Estados Unidos, contrató combatientes locales y mercenarios colombianos, además de obtener armamento pesado. Entre los recursos mencionados aparecen rifles calibre .50, vehículos blindados, minas terrestres y drones utilizados para lanzar bombas.

El enfrentamiento entre Cárteles Unidos y el CJNG forma parte de una disputa que se extendió por el occidente de Michoacán.

Cárteles Unidos surgió, según las autoridades estadounidenses, con el propósito de impedir el avance de organizaciones de mayor tamaño en Michoacán y posteriormente dirigió sus operaciones contra el cártel del ‘Mencho’.

En 2025, el Gobierno de EU la designó como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designado en febrero de 2025.

¿Quién es ‘El R5′, líder del Cártel de Los Reyes abatido en Michoacán?

Luis Enrique Barragán Chávez nació el 10 de noviembre de 1986 en México. El HSI lo ubicó como uno de los principales responsables de las operaciones armadas del Cártel de Los Reyes, facción de Cárteles Unidos.

La investigación estadounidense sobre esta estructura comenzó en 2019, después de que un accidente automovilístico en Knoxville, Tennessee, derivara en el hallazgo de metanfetamina. Posteriormente, un cateo en Atlanta permitió asegurar más droga, entre ella metanfetamina, fentanilo y heroína.

El seguimiento de esos cargamentos llevó a las autoridades estadounidenses hasta Barragán Chávez y su organización. La pesquisa concluyó que los ingresos obtenidos por la venta de narcóticos en Estados Unidos financiaban actividades criminales en Michoacán.

Barragán Chávez fue acusado formalmente en julio de 2023 ante una corte federal del Distrito de Columbia por delitos relacionados con drogas y armas de fuego. La acusación se hizo pública dos años después.

Este lunes 31 de agosto fue reportado como abatido durante un operativo en Los Reyes, Michoacán. El despliegue involucró a fuerzas federales y corporaciones estatales, y derivó en un enfrentamiento. Autoridades estatales señalaron que esperaban información oficial sobre el resultado del operativo.

EU ofrecía 3 millones de dólares por ‘El R5′

El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Barragán Chávez en su Programa de Recompensas por Narcóticos.

El 14 de agosto de 2025 estableció una recompensa de hasta tres millones de dólares por información que permitiera su arresto o condena.