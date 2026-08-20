‘Del desayuno a la gasolinera’: La ruta de Fausto ‘N’ con Héctor Melesio Cuen

Fausto ‘N’ pasó buena parte del 25 de julio de 2024 junto a Héctor Melesio Cuen.

Lo recogió en su casa alrededor de las 09:00 horas, fueron a Bacurimí a desayunar, después llegaron al Condado de San Francisco y, horas más tarde, emprendieron el regreso hacia Culiacán. El recorrido terminó en una gasolinera de La Presita, donde Cuen habría recibido cuatro disparos.

Dos años después, Fausto ‘N’ fue detenido por autoridades federales, en una investigación que volvió a poner bajo la lupa las horas previas al asesinato del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y líder moral del Partido Sinaloense (PAS).

¿Qué hizo Fausto Corrales el día que asesinaron a Cuen?

De acuerdo con la declaración que Corrales rindió ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, un día antes del asesinato Cuen le pidió que lo llevara a una cita con abogados, debido a que no podía manejar tras una operación.

El jueves 25 de julio, Corrales acudió por él a su domicilio en una camioneta Raptor modelo 2024. Primero se dirigieron a Bacurimí para desayunar, pero el establecimiento al que llegaron estaba lleno. Compraron pan y continuaron hacia el Condado de San Francisco.

Según su declaración, Cuen tenía previsto reunirse ahí con unos abogados para tratar un asunto legal. Sin embargo, las personas que esperaba nunca llegaron.

¿Qué pasó con Cuen en el Condado de San Francisco?

La declaración de Fausto ‘N’ señala que, después de permanecer un tiempo en el campestre, unos hombres llegaron y se llevaron a Cuen en un vehículo. Fausto ‘N’ permaneció en el lugar.

Durante esas horas, Angélica Díaz Quiñónez, esposa de Cuen, perdió comunicación con él y comenzó a buscarlo entre familiares y conocidos.

Más tarde, Cuen regresó al punto donde estaba Fausto ‘N’. Ambos retomaron el camino hacia Culiacán, sin que hasta ahora se haya esclarecido con quién se reunió Cuen durante ese periodo ni dónde permaneció.

¿Qué pasó en la gasolinera de La Presita?

En el trayecto de regreso, Frausto ‘N’ detuvo la camioneta en una gasolinera ubicada en La Presita para cargar combustible.

La primera versión de la Fiscalía estatal estableció que dos hombres a bordo de una motocicleta se acercaron al vehículo. Uno habría intentado sacar a Cuen de la camioneta y, durante un forcejeo, se produjeron los disparos.

Corrales declaró que escuchó los disparos y trasladó a Cuen a la clínica CEMSI Chapultepec. El exrector murió mientras recibía atención médica a causa de las heridas.

La versión del ataque fue cuestionada por empleados de la gasolinera, quienes declararon que no escucharon disparos ni observaron una motocicleta en el lugar. La Fiscalía obtuvo además videos de las cámaras de seguridad del establecimiento.

¿Por qué fue detenido Fausto Corrales?

La detención de Corrales ocurre en el contexto de las investigaciones federales relacionadas con el asesinato de Cuen y los hechos ocurridos el mismo 25 de julio de 2024, cuando Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue trasladado a Estados Unidos.

Corrales es una figura relevante en la investigación porque fue la persona que acompañó a Cuen durante el recorrido de ese día y quien lo llevó a la clínica después de los disparos.

Su detención vuelve a colocar bajo investigación la ruta que siguieron ambos: del domicilio de Cuen a Bacurimí, del desayuno al Condado de San Francisco y, finalmente, a la gasolinera de La Presita, donde terminó el recorrido del exrector.