Más piezas del rompecabezas: ¿Por qué Fausto ‘N’ sería testigo clave del secuestro del ‘Mayo’?

Fausto 'N', chofer de Melesio Cuén, habría acompañado al exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) al rancho donde fue secuestrado 'El Mayo' Zambada. (FGR/Cuartoscuro)

Encubrimiento de homicidio y falsedad de declaraciones son los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que habría cometido Fausto ‘N’, el chofer de Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) asesinado en la víspera del secuestro del Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Fausto ‘N’ fue detenido este miércoles 19 de agosto en la Ciudad de México y las investigaciones federales apuntarían a que sería un testigo clave en los hechos del 25 de julio de 2024.

Ese día Melesio Cuén habría asistido a una reunión con ‘El Mayo’ en un rancho de Culiacán, sitio en que el narcotraficante afirmó que fue secuestrado por ‘Los Chapitos’ para entregarlo a Estados Unidos.

¿Qué se sabe de la reunión entre ‘El Mayo’ y Cuén?

Fausto ‘N’ habría estado presente en Huertos del Pedregal, un lujoso salón de eventos a las afueras de Culiacán, bastión del Cártel de Sinaloa, en el que ‘El Mayo’ había sido citado junto a Melesio Cuén y al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya para mediar un conflicto entre ambos políticos, de acuerdo con la carta publicada por Zambada desde Estados Unidos.

De acuerdo con la carta del ‘Mayo’, Joaquín Guzmán López fue quien organizó el encuentro para “resolver diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”.

“Me dijeron que además de Héctor Cuén y el gobernador Rocha Moya, en la reunión también estaría presente Iván Guzmán Salazar (otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera)”, indicó el ‘Mayo’ en el documento.

El ‘Mayo’ Zambada explicó que vio a Héctor Cuén y a uno de sus ayudantes. “Los saludé brevemente antes de entrar a una habitación que tenía una mesa llena de fruta”.

“En cuanto puse un pie en aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y esposaron (...) Fui secuestrado y traído a EU por la fuerza y en contra de mi voluntad”, detalló.

Lo que se sabe que ocurrió después es que el chofer trasladó a Cuén a un hospital tras resultar herido, por lo que desde el inicio de las investigaciones fue considerado un testigo relevante del caso.

En octubre de 2025, la FGR explicó que encontró “indicios hemáticos” que corresponden a Cuén en el rancho señalado por Zambada.

“Fausto ‘N’ es testigo clave y desconocemos en qué sentido fue su declaración oficial ante la Fiscalía federal, pero a la familia le ha estado diciendo cosas y lo último es que él escuchó la voz del gobernador Rubén Rocha y del senador electo, Enrique Inzunza, en el momento en que mataron a Melesio”, dijo el 26 de agosto de 2024 Juan Manuel Partida, presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa, en entrevista con Azucena Uresti.

Contradicciones en el testimonio de Fausto ‘N’

La FGR señala que Fausto ‘N’ habría incurrido en una serie de contradicciones en sus declaraciones y omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido, presuntamente con la finalidad de desvirtuar la realidad y engañar a las autoridades, lo que habría obstaculizado el esclarecimiento de los hechos.

La FGR indicó que la aprehensión permite avanzar en una de las líneas de investigación del caso, al que calificó como complejo y que, de acuerdo con la institución, ha trascendido a la soberanía y seguridad nacional del país.