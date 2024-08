Rubén Rocha aconsejó a Sara Bruna Quiñones renunciar: ‘Yo le pedí como compañera de equipo’

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reconoció que aconsejó a la ahora exfiscal del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, renunciar luego de las irregularidades encontradas en la investigación del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, electo a diputado federal en las elecciones 2024.

‘’Yo hablé con ella, yo le pedí como compañera de equipo, no como gobernador, porque a mí no me corresponde pedir, lo que sí es que sí tengo atribuciones, hay unas causales para eso, pero yo quise verlo con ella de manera más armónica’', expresó Rocha. A ello, Quiñones Estrada respondió que sí renunciaría y no se habló más del tema.

La mañana de este viernes 16 de agosto, la ahora extitular de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Sinaloa, sostuvo una reunión con Rocha Moya, para después ir al Congreso del Estado y presentar su renuncia.

Además, vía redes sociales, Rocha Moya escribió que reconoció la decisión responsable de Bruna Quiñones Estrada por su renuncia voluntaria al cargo.

Queda encargado de la Fiscalía, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, en tanto se nombra el nuevo titular.

¿Cómo se elegirá al nuevo fiscal de Sinaloa?

La Comisión Permanente del Congreso del Estado convocó a sesión extraordinaria para este sábado 17 de agosto para conocer de la renuncia de la fiscal Sara Bruna Quiñones Estrada y convocar a nuevos prospectos para ocupar ese cargo.

De acuerdo a la Constitución del Estado de Sinaloa, el Congreso elige a cinco nombres y de esos, se manda una terna al gobernador del estado para que este elija un nombre y sea sometido a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.

En Este caso, la LXIV Legislatura, que termina sus actividades el 31 de agosto del presente año, aún puede corresponderle la elección de un nuevo fiscal, o en todo caso, sería la LXV Legislatura que entra en funciones el 1 de septiembre de 2024.

Con información de Carlos Velázquez Martínez.