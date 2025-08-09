‘El jefe la quiere ver’: ¿A qué famosos conoció Caro Quintero?

Caro Quintero conoció a diferentes famosos, entre ellos Carmen Salinas, a quien encontró en la cárcel. (Foto: Shutterstock/Cuartoscuro)

El nombre de Caro Quintero está grabado en la historia por ser uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara, pero también por sus diferentes historias, entre ellas las que contaron diferentes famosos que actuaron o incluso comieron con él.

Rafael Caro Quintero se encuentra preso en Estados Unidos, donde libró la pena de muerte gracias a que las autoridades ordenaron no contemplar esta sentencia en el caso del capo.

A él se le acusó por su responsabilidad en el asesinato de ‘Kiki’ Camarena, un agente de la DEA que investigó al Cártel de Guadalajara, liderado por ‘Don Neto’ y Miguel Ángel Félix Gallardo.

Rafael Caro Quintero está preso en EU. (Foto: Cuartoscuro)

¿A qué famosos conoció Caro Quintero?

La relación de los narcotraficantes mexicanos con famosos es una realidad, por ejemplo, tenemos a Julio César Chávez cuando estuvo en una fiesta con ‘El Chapo’, Los hermanos Arellano Félix y Amado Carrillo ‘El señor de los cielos’.

Pero el ‘Narco de Narcos’ vio un show de Ricardo González Gutiérrez, más conocido como Cepillín y mandó llamar a su celda a Carmen Salinas.

El show de Cepillín para Caro Quintero

“Tú llegas, payaseas, lo saludas, me pagaron para ir a una fiesta en Hermosillo, esto fue en la década de los 90, fui con Rafael Caro Quintero (...) El artista va donde lo contratan, entonces llegué y me di cuenta de que estaba en una fiesta donde me atendieron como rey y me pagaron muy bien”, contó Cepillín para el programa En sus batallas, compartido en el canal de YouTube de TV Azteca en 2020.

Cepillín, quien murió el pasado 8 de marzo de 2021, aseguró que él no es policía o autoridad como para juzgar a aquellos que contratan sus servicios.

“No preguntaba nombres, solo actuaba, supe que era para su hijo, yo no soy Ministerio Público ni policía para decirle que estaba detenido, así fue también cuando conocí a Amado Carrillo ‘El señor de los cielos’, no juzgamos, contratan porque también tienen hijos”.

Cepillín conoció a Caro Quintero en una fiesta donde lo contrataron. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

Carmen Salinas fue a visitar a Caro Quintero a prisión

Caro Quintero tuvo una reunión con Carmen Salinas, pero su encuentro fue en la prisión, donde lo encerraron por cargos relacionados con el narcotráfico.

La exproductora del espectáculo Aventurera visitó el Reclusorio Norte para ver al actor ‘Pepe’ Magaña cuando en una de esas se encontró con el capo mexicano, quien la invitó a comer.

“El jefe la quiere ver, me dijeron, es otra persona que quiere comer y hablar con usted (...) era Caro Quintero, tenía cocineros de Sinaloa y su mesita, su comedor, refrigerador”, narró ‘Carmelita’ en un video que publicó en 2020.

De acuerdo con la actriz, el capo le pidió darle un mensaje a Carlos Salinas de Gortari cuando era presidente y estuvo relacionado con el pago de la deuda de México:

“Quiero pedirle un favor muy grande con el presidente Carlos Salinas de Gortari, pensó que era mi sobrino (...) Caro Quintero se ofreció a pagar la deuda externa e interna de México, y a usted no le va a faltar nada”.

Carmen Salinas conoció a Caro Quintero en una de sus visitas al Reclusorio Norte. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Quién es el cantante de corridos que es familia de Caro Quintero?

Caro Quintero es el protagonista de corridos que hablan de su historia, por ejemplo ‘Leyenda Caro Quintero’ interpretado por Gerardo Ortiz y ‘El R-1′ de Los Tigres del Norte.

No solo está vinculado con la letra de los temas, también con un cantante de música regional mexicana.

Se trata de Regulo Caro, exponente de los corridos progresivos, quien es un familiar lejano del ‘Narco de Narcos’: “Pues sí, somos parientes, pero, pues, yo no lo conozco, y mi papá nunca habla nada de eso, pero sí sé que somos parientes ya lejanos (su sobrino)”, contó en un video de El minuto que cambió mi destino en 2019.