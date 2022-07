De Los Tigres del Norte a Invasores de Nuevo León: canciones dedicadas a Rafael Caro Quintero

El “narco de narcos”, Rafael Caro Quintero fue detenido este viernes 15 de julio por elementos de la Marina Armada de México.

A Caro Quintero se le identifica actualmente como líder del Cartel de Caborca y las autoridades de Estados Unidos lo responsabilizan de la muerte del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena Salazar.

El líder narcotraficante estuvo preso en México por un periodo de 28 años; sin embargo, salió en libertad en agosto de 2013, luego de una cuestionada decisión judicial que al final se revocó por lo que se reactivó la orden de detención en su contra.

Al ser uno de los líderes más antiguos del narcotráfico en México, Rafael Caro Quintero ha sido una figura que aparece en varios corridos que se han vuelto parte de la cultura musical mexicana.

Corridos dedicados a Rafael Caro Quintero

R Uno - Los Tigres del Norte

“Al famoso R-Uno ni los soldados lo hallaron, el amor es peligroso, aquí quedó comprobado, por unos ojos bonitos, la soga le iban pisando, lo hallaron en Costa Rica”, dice la canción de Los Tigres del Norte que trata sobre Rafael Caro Qintero.

La canción hace alusión al R Uno, como también se le conocía a Caro Quintero en sus inicios como líder criminal.

Además que la canción señala que el R Uno estuvo en Costa Rica, país al que Rafael Caro Quintero huyó tras el asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camerena.

Rafael Caro Quintero - Invasores de Nuevo León

“En San José, Costa Rica lo tomaron prisionero, ya se extendió la noticia por todito el mundo entero, así el corrido comienza del señor Caro Quintero”, dice la letra de los Invasores de Nuevo León.

“Por matar un policía del gobierno americano, robarse una tapatia, hoy se encuentra procesado, el león es rey de las fieras, aunque se encuentre enjaulado… Dicen que quieren juzgarlo, los gringos allá en sus lares, nada más para llevarlo, las manos van a sudarles, se me hace que van a hacerle lo que el aire le hizo a Juárez”, agrega el corrido.

La leyenda de Caro Quintero - Los dos carnales

Apenas el año pasado, el grupo Los dos carnales publicó esta canción en la que también se menciona la supuesta relación que Rafael Caro Quintero mantiene con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán Loera y con Ismael ‘Mayo’ Zambada, ambos líderes del Cártel de Sinaloa.

“No miento, he llorado, soy hombre y es fuerte lo que yo he pasado, lloro por mi gente, a los que la muerte se los ha llevado, con los presentes, el Mayo y su gente, igual con el Chapo me toman en cuenta, y aunque estoy ausente sigue mi legado”, señala la canción.

El corrido también hace referencia a los inicios de Rafael Caro Quintero como líder del narcotráfico.

T3R Elemento - Rafa Caro

En 2017, este grupo publicó un corrido que también habla sobre la vida y obra del ahora líder del Cartel de Caborca, quien fue detenido este 15 de julio.

“Voy a presentarme, mi nombre es Rafael Caro Quintero, pregúntenle a sus abuelos, yo sé que más de alguno lo escuchó en el noticiero (…) Soy considerado, el narco de narcos y el número uno, soy de Sinaloa, proveniente de la Noria y pa’ todo el mundo”, detalla el corrido.

El final de la canción habla sobre la liberación de Rafael Caro Quintero: “Don Rafa ya salió y viene con todo, su legado sigue activo, su apellido es Caro y el señor sigue siendo muy seguro de sí mismo”.