¿Qué pasará con Ovidio Guzmán? Incertidumbre se extiende cinco meses más

Ovidio Guzmán fue detenido en México en 2023 y extraditado ese mismo año a EU. Se prevé que este año se le dicte sentencia (CEPROPIE vía AP Archivo)

La recta final del caso Ovidio Guzmán tendrá que esperar cinco meses más, debido a que la audiencia intermedia programada este 9 de enero se aplazó hasta julio.

La nueva fecha se fijó para el 10 de julio, ese día se establecerá cuándo se dictará la sentencia definitiva al hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

El caso de ‘El Ratón’ fue transferido a la Corte de Illinois, Chicago, donde se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico y delincuencia organizada.

El primer ‘Chapito’ en pactar con EU

Ovidio Guzmán es el primer hijo del ‘Chapo’ en pactar con las autoridades de EU, asegurándose de conseguir una sentencia reducida, además de proteger a su familia, que se entregó al paíse de Donald Trump en mayo pasado.

Parte de la estrategia de ‘El Ratón’ incluyó contratar al abogado de su papá, Jeffrey Litchman.

Siguiendo sus pasos, su hermano Joaquín Guzman Loera, quien entregó a Ismael ‘El Mayo’ Zambada en 2024, aceptó cargos relacionados al tráfico de drogas y el liderazgo del Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán, peligroso y violento

En julio del 2025, Ovidio Guzmán reconoció frente a la jueza Sharon Jonhson Coleman perpetrar actos violentos contra funcionarios que frustraran sus planes de tráfico de drogas.

Transportó dinero efectivo a granel y utilizó transferencias y criptomonedas para sobornos y pagos de la droga.

Secuestró y asesinó a los hombres conocidos bajo los alias Montana, Liebre y Amigo, además coordinó el transporte de cocaína, heroína, fentanilo y precursores químicos desde México hasta Estados Unidos.

Ovidio Guzmán López fue detenido en enero de 2023, en un segundo intento del gobierno mexicano por capturarlo. En septiembre de ese año, fue extraditado a Estados Unidos.

La captura de Guzmán López desató lo que se conoce como Culiacanazo y Cualianazo 2.0, un enfrentamiento armado entre fuerzas armadas y civiles, que dejó varios muertos.