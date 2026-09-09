‘México va en la dirección correcta, pero hay que acelerar para aplicar el Plan México’: Altagracia Gómez

Altagracia Gomez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, recordó que cuando se creó el Plan México, el objetivo fue establecer una estrategia de desarrollo

México avanza en el camino correcto para poner en marcha el Plan México, junto con los proyectos de infraestructura, pero hay que acelerar esa trayectoria, afirmó Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Al participar en un evento de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) dentro de Mexico Investment Week, expuso que no solo se necesita un plan, sino que es urgente llevarlo a cabo de forma segura y adecuada. Para eso, desde el gobierno han impulsado iniciativas, como las acciones para facilitar y dar certidumbre a la inversión.

“Los inversores reaccionaron muy positivamente a los anuncios que se hicieron en mayo, y esto se debe a que hemos estado cumpliendo con lo prometido y, cuando se observan las cifras, tanto de inversión fija e inversión extranjera directa, han ido creciendo. Nos encontramos en la trayectoria correcta”, sostuvo.

No obstante, reconoció que para ir más rápido en la implementación de la estrategia del gobierno federal para impulsar el desarrollo económico se debe contar con la inversión extranjera, pero también la nacional, ya que es clave que las empresas locales apuesten por las oportunidades que brinda el país.

Altagracia Gómez recuerda que Plan México establece desarrollo a largo plazo

Altagracia Gómez recordó que cuando se creó el Plan México, el objetivo fue establecer una estrategia de desarrollo a largo plazo, no solo sexenal. Así, se definieron 13 metas, siendo la más ambiciosa la de ubicar a la economía mexicana entre las 10 principales del mundo.

Para el horizonte 2030, abundó, la meta es elevar la inversión al 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “Es un objetivo alcanzable”, aseguró.

Tras la entrega del Paquete Económico 2027 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso, Altagracia Gómez enfatizó que se presentó un presupuesto que prioriza la responsabilidad fiscal junto con los programas de bienestar social.

Gómez recordó que la meta principal es reducir el déficit fiscal al 3.9 por ciento del PIB y mantener la deuda por debajo del 60 por ciento, “uno de los niveles más sólidos a nivel internacional”. A la par, se destinan incrementos a ciencia, innovación y educación, fundamentales para el desarrollo económico de largo plazo.

‘Paquete económico fue dialogado con el sector privado’

“Asimismo, la inversión mixta en infraestructura se consolida como un pilar estratégico. Como indicó la presidenta, se debe atender el bienestar social y la inversión productiva de manera fiscalmente responsable. El paquete económico fue ampliamente dialogado con el sector privado para alinear prioridades”.

Sin embargo, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), no estuvo de acuerdo con un nivel de endeudamiento de 60 por ciento, aunque otros países tengan más que eso, para mantener un buen grado de inversión.