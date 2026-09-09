Obra Blanca 2026 apuesta por el conocimiento para transformar la arquitectura y el interiorismo

Obra Blanca 2026 prepara una nueva edición con una agenda que busca poner sobre la mesa las conversaciones que están redefiniendo la arquitectura y el interiorismo en México y el mundo. Del 13 al 15 de octubre, Expo Santa Fe será sede de tres días de conferencias, foros, encuentros y experiencias dirigidas a los profesionales del sector.
En su séptima edición, el encuentro contará con alianzas estratégicas entre organizaciones gremiales, cámaras empresariales, medios especializados y referentes de la industria, una colaboración que permitirá ampliar las perspectivas sobre los principales retos y oportunidades de la arquitectura, el diseño y la construcción.
Uno de los principales atractivos será el programa de conferencias internacionales, desarrollado en alianza con Arquine, que reunirá a reconocidos exponentes de la arquitectura contemporánea.
Agenda prinicpal:
- Martes 13 de octubre participará Carme Pinós, fundadora de Estudio Carme Pinós.
- Miércoles 14 será el turno del arquitecto colombiano Daniel Bonilla, de Taller de Arquitectura de Bogotá.
- Jueves 15 la agenda cerrará con Wang Shu, Premio Pritzker 2012, y Lu Wenyu, fundadores de Amateur Architecture Studio.
La programación estará organizada en tres ciclos de contenido. El primero, Espacio Habitable, abordará temas como vivienda, ciudad, interiorismo corporativo y el impacto de la inteligencia artificial en la arquitectura. El segundo, Sustentabilidad e Innovación, analizará el papel de los materiales, la naturaleza y la tecnología en la construcción de los edificios del futuro. Finalmente, el Ciclo Iluminación pondrá el foco en la relación entre luz, arquitectura, interiorismo y experiencia espacial.
Fernando Lozano Assad, presidente de Obra Blanca y director de TCNA México, explicó que la visión del encuentro parte de la creación de un espacio de crecimiento compartido, donde la exposición y la agenda de contenidos permitan vincular al sector con el conocimiento y la comunidad.
Durante los tres días, el Espacio Obra Blanca, diseñado por el arquitecto Augusto Quijano Axle, funcionará como un punto de encuentro para entrevistas y conversaciones, además de albergar la muestra de la Dinámica CMF Obra Blanca 2027: La tendencia es emocionar.
El programa se complementará con pláticas técnicas de los expositores y tres muestras vinculadas con bienales de arquitectura y diseño. Con ello, Obra Blanca busca consolidarse no sólo como un espacio de negocios, sino como una plataforma para intercambiar ideas y anticipar las tendencias que marcarán el futuro de la industria.