Obra Blanca 2026 apuesta por el conocimiento para transformar la arquitectura y el interiorismo

Obra Blanca 2026 prepara una nueva edición con una agenda que busca poner sobre la mesa las conversaciones que están redefiniendo la arquitectura y el interiorismo en México y el mundo. Del 13 al 15 de octubre, Expo Santa Fe será sede de tres días de conferencias, foros, encuentros y experiencias dirigidas a los profesionales del sector.

En su séptima edición, el encuentro contará con alianzas estratégicas entre organizaciones gremiales, cámaras empresariales, medios especializados y referentes de la industria, una colaboración que permitirá ampliar las perspectivas sobre los principales retos y oportunidades de la arquitectura, el diseño y la construcción.

Uno de los principales atractivos será el programa de conferencias internacionales, desarrollado en alianza con Arquine, que reunirá a reconocidos exponentes de la arquitectura contemporánea.

Cortesía cliente.

Agenda prinicpal:

Martes 13 de octubre participará Carme Pinós, fundadora de Estudio Carme Pinós.

Miércoles 14 será el turno del arquitecto colombiano Daniel Bonilla, de Taller de Arquitectura de Bogotá.

Jueves 15 la agenda cerrará con Wang Shu, Premio Pritzker 2012, y Lu Wenyu, fundadores de Amateur Architecture Studio.

La programación estará organizada en tres ciclos de contenido. El primero, Espacio Habitable, abordará temas como vivienda, ciudad, interiorismo corporativo y el impacto de la inteligencia artificial en la arquitectura. El segundo, Sustentabilidad e Innovación, analizará el papel de los materiales, la naturaleza y la tecnología en la construcción de los edificios del futuro. Finalmente, el Ciclo Iluminación pondrá el foco en la relación entre luz, arquitectura, interiorismo y experiencia espacial.

Fernando Lozano Assad, presidente de Obra Blanca y director de TCNA México, explicó que la visión del encuentro parte de la creación de un espacio de crecimiento compartido, donde la exposición y la agenda de contenidos permitan vincular al sector con el conocimiento y la comunidad.

Cortesía cliente.

Durante los tres días, el Espacio Obra Blanca, diseñado por el arquitecto Augusto Quijano Axle, funcionará como un punto de encuentro para entrevistas y conversaciones, además de albergar la muestra de la Dinámica CMF Obra Blanca 2027: La tendencia es emocionar.

El programa se complementará con pláticas técnicas de los expositores y tres muestras vinculadas con bienales de arquitectura y diseño. Con ello, Obra Blanca busca consolidarse no sólo como un espacio de negocios, sino como una plataforma para intercambiar ideas y anticipar las tendencias que marcarán el futuro de la industria.