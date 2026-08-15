¡La Liga MX está de regreso! ¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026?

América y Tijuana llegan como los dos equipos más fuertes después de la Jornada 3, ambos con siete puntos. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

La Liga MX regresa a la actividad después de la pausa del Torneo Apertura 2026 por la Leagues Cup, en el que León, América, Toluca y Monterrey consiguieron avanzar a los cuartos de final.

Las actividades de la Jornada 4 del Apertura 2026 comenzarán este sábado 15 de agosto y terminarán el lunes 17, con nueve partidos programados para marcar el regreso del torneo mexicano.

El Club América llega como líder de la clasificación con siete puntos, seguido de Tijuana, quien tiene la misma cantidad de unidades, pero ocupa el segundo puesto. Toluca y Pumas aparecen detrás con seis, por lo que las Águilas buscarán conservar la cima ante Atlético de San Luis durante la Jornada 4.

Jornada 4 del Apertura 2026 EN VIVO: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Liga MX?

La Jornada 4 inicia el sábado 15 de agosto con los encuentros entre Atlante vs. Toluca, Monterrey y Juárez, además de Atlas frente a Tigres. La actividad continuará el domingo con cuatro partidos y terminará el lunes con Necaxa vs. León y Pachuca vs. Puebla.

Estos partidos se disputarán antes de la de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, programados del 25 al 27 de agosto. Aquí te dejamos todo lo que debes saber para seguir en vivo los partidos de la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX varonil.

Atlante vs. Toluca

Atlante llega con cuatro puntos después de un arranque con derrota y empate, pero consiguió reaccionar en la Jornada 3 con una victoria sobre Cruz Azul. Toluca, en cambio, suma seis unidades gracias a dos triunfos y una derrota, por lo que ocupa el tercer lugar.

Monterrey vs. Juárez

Monterrey ocupa el quinto lugar con seis puntos y llega después de conseguir dos victorias en sus primeras tres jornadas. Además, los Rayados avanzaron a los cuartos de final de la Leagues Cup. Juárez, en contraste, aparece en el fondo de la tabla con cero puntos, después de perder sus tres encuentros.

Atlas vs. Tigres

Atlas comenzó el Apertura 2026 con dos victorias, ante León y Santos, aunque perdió 2-0 frente a Monterrey en la tercera fecha. Con seis puntos, los rojinegros se encuentran en el noveno lugar. Tigres, por su parte, suma apenas un punto después de un empate y dos derrotas.

Pumas vs. Querétaro

Pumas llega en el cuarto lugar con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Los universitarios cerraron la tercera jornada con una goleada de 5-1 sobre Juárez. Querétaro también suma seis unidades y cuenta con Ali Ávila, quien lleva tres goles y se encuentra entre los primeros lugares de la tabla de goleo.

América vs. Atlético de San Luis

América regresa como líder del Apertura 2026 con siete puntos, después de dos victorias y un empate en las primeras tres jornadas. Las Águilas cerraron su participación previa al parón con una goleada de 3-0. Atlético de San Luis, en cambio, tiene dos puntos y se encuentra en la parte baja de la clasificación.

Santos Laguna vs. Chivas

Chivas ocupa el lugar 12 con cuatro puntos y ha tenido un comienzo irregular: perdió ante Toluca, venció a Juárez y empató con Puebla. Santos Laguna vive un escenario más complicado, pues llega a la Jornada 4 sin unidades después de tres derrotas y con una diferencia de goles negativa.

Xolos vs. Cruz Azul

Tijuana llega como sublíder con siete puntos después de dos victorias y un empate, por lo que comparte la cima con América. Cruz Azul, campeón del Clausura 2026, aparece sexto con seis unidades, aunque cerró la tercera jornada con una derrota ante Atlante, que representó el primer descalabro de Joel Huiqui al frente del equipo.

Necaxa vs. León

Necaxa suma seis puntos y se encuentra en la octava posición, después de conseguir dos victorias en tres partidos. León, por su parte, tiene tres unidades y ocupa el lugar 14 de la tabla. Los Esmeraldas regresan al torneo local después de conseguir su clasificación a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Pachuca vs. Puebla

Pachuca llega en el puesto 13 con tres puntos, producto de una victoria y dos derrotas. Puebla se encuentra en la posición 11 con cuatro unidades, luego de ganar un partido, empatar otro y perder uno. El duelo representa una oportunidad para ambos de acercarse a los equipos que ocupan la zona alta de la clasificación.

Tabla general de la Liga MX: ¿Cómo va previo al inicio de la Jornada 4?

América y Tijuana encabezan la clasificación con siete puntos. Detrás hay un grupo de siete equipos con seis unidades: Toluca, Pumas, Monterrey, Cruz Azul, Querétaro, Necaxa y Atlas. En la zona media aparecen Atlante, Puebla y Chivas con cuatro puntos, mientras Pachuca y León tienen tres.

Tabla de goleo de la Liga MX en el Apertura 2026

Lucas Ariel Ocampos encabeza la tabla de goleo con cuatro anotaciones para Monterrey. Detrás aparecen Olavio Vieira, Ali Ávila, Julián Simón Carranza y José Salomón Rondón, todos con tres tantos.