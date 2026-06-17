Edomex repite jugada: los 14 Destinos Futboleros suman una semana de futbol, cultura y diversión

La estrategia ‘Estadio de México. Destino Futbolero’ reafirma su objetivo de proyectar los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de la entidad.

Los 14 Destinos Futboleros del Estado de México, estrategia impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, entraron a la cancha con una nueva jornada de actividades. Del 15 al 21 de junio, la Secretaría de Cultura y Turismo transmitirá 14 partidos de futbol en las sedes participantes, acompañados de dinámicas de destreza futbolística, inflables temáticos y actividades recreativas diseñadas para que toda la familia disfrute de la fiesta mundialista, sin perder de vista la riqueza cultural, turística y gastronómica que distingue a cada destino.

La cartelera semanal incorpora funciones itinerantes de la Cineteca Mexiquense en Metepec, Jilotepec, Otumba, Aculco, San Martín de las Pirámides y Teotihuacán, acercando el séptimo arte a comunidades de distintas regiones de la entidad.

La pasión por el futbol también se vivirá más allá de las pantallas: el Centro Regional de Cultura de Ocoyoacac será sede del Concurso de Dominadas de Futbol; en Temascalcingo se realizará un Intercambio de Estampas, y en el Museo Arqueológico de Apaxco se proyectará el documental Historia del futbol, actividades que enriquecerán la experiencia de quienes visiten los Destinos Futboleros.

La música y las artes escénicas también forman parte de esta celebración. Este 17 de junio, a las 17:00 horas, la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) ofrecerá un concierto en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Posteriormente, el 20 de junio, a las 16:00 horas, el Ensamble OSEM presentará un tributo a Juan Gabriel en Toluca; mientras que, a las 18:00 horas del mismo día, el Coro Polifónico del Estado de México se presentará en Valle de Bravo, fortaleciendo la oferta artística de esta semana mundialista.

Con esta programación, la estrategia ‘Estadio de México. Destino Futbolero’ reafirma su objetivo de proyectar los atractivos turísticos, culturales y gastronómicos de la entidad, mediante experiencias que combinan la pasión por el futbol con la identidad y tradiciones de cada región, en el marco de la temporada mundialista.

La Secretaría de Cultura y Turismo invita a la ciudadanía a consultar la programación completa a través de sus redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y X, mediante la cuenta @CulturaEdomex.

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