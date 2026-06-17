‘El mundo al revés’: Diputada que recibió corona fúnebre critica la protección a Inzunza

La diputada local de Sinaloa, Paola Gárate, aseguró que el mundo “está al revés” al ser cuestionada por la protección que estaría recibiendo el senador Enrique Inzunza, uno de los 10 políticos acusados por Estados Unidos de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.

Gárate ha estado en el centro de atención debido a que el 11 de junio recibió una corona fúnebre en la puerta de su casa, algo que interpretó como una amenaza del crimen organizado.

“A mí me demandó (Enrique Inzunza) por daños a su moral y me giraron medidas cautelares inmediatas. ¿No les digo que el mundo está al revés? Terrible. De boca de la presidenta se dijo que se le había brindado seguridad al propio gobernador con licencia (Rubén Rocha Moya) y que cualquier ciudadano podía solicitar protección y se le podía otorgar", expresó la legisladora en entrevista con medios de comunicación.

Paola Gárate también explicó que tuvo una disputa legal por violencia política de género contra el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, otro de los señalados por el Departamento de Justicia de EU y que el 11 de mayo se entregó a las autoridades estadounidenses.

“Yo la he solicitado (protección federal) en reiteras ocasiones, no de ahorita, y no es de hace meses, de hace años con el primer litigio con el general Mérida, por cierto. Yo pedía resultados, que no había, en su responsabilidad como secretario de seguridad y cuando lo cuestionó la prensa él lo que contestó fue: ‘primero que se vea la cola esa mujer’”, explicó Gárate.

“Yo lo denuncié por violencia política de género e inmediatamente desecharon la denuncia. Inmediatamente solicité protección federal y eso no ha ocurrido”, aseguró.

La diputada local del PRI, Paola Gárate Valenzuela, denunció ante la Fiscalía General del Estado la colocación de una corona fúnebre en la entrada de su domicilio, hecho que calificó como un acto de intimidación. (Cuartoscuro: José Betanzos Zárate)

¿Qué dijo el Secretario de Defensa sobre Paola Gárate?

El 16 de junio, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, ante una pregunta de la prensa por el caso, sugirió a la diputada a interponer una denuncia para analizar la situación y determinar si se le otorga protección.

Explicó que para otorgar escoltas o seguridad se hace un análisis de todos los casos. Dijo que el procedimiento es interponer una solicitud que va dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y luego personal de la Guardia Nacional se encarga de estudiar los riesgos.

“Con base a esto, se determina si es procedente dar el servicio de escolta o establecer contactos o realizar patrullajes de reconocimiento en las áreas en donde en este caso, una diputada se trasladada o tenga eventos de tipo oficial”, dijo.

Tras la respuesta, Paola Gárate indicó que en octubre pasado fue amenazada a “punto de pistola, con un arma en la cabeza” y que ha solicitado seguridad en reiteradas ocasiones para pedir protección.

“Entonces pregunto con toda seriedad: ¿qué más se necesita para que una ciudadana reciba protección? ¿Cuántas amenazas más deben ocurrir para que un análisis de riesgo reconozca lo evidente?“, aseveró.