Alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla, denuncia amenazas del líder de ‘Los Rojos’: ¿Qué pasa en el municipio?

Bárcenas invitó a las regidoras, los regidores y el síndico municipal para trabajar en coordinación y en equipo a favor y en beneficio de la gente de Acatlán de Osorio. (Captura de pantalla video).

Guadalupe Lucero Bárcenas, alcaldesa de Acatlán de Osorio, Puebla, denunicó publicamente las amenzas de muerte del grupo deliectivo de ‘Los Rojos’ y los responsabilizó sobre cualquier atentado en contra de su familia o de la comunidad.

En un video, la alcaldesa señaló a María de Jesús Ocampo Álvarez y Pedro Flores Romero, ‘El Peye’, líder del grupo delictivo de ‘Los Rojos’, como responsables de los actos violentos que se lleguen a presentar en Acatlán de Osorio.

“Lo que busca este grupo delictuvo es desestabilizar, crear ingobernabilidad, incitar el odio y que se repitan los hechos tan lamentables de agosto del 2018, donde se lincharon a dos personas”, sentenció la alcaldesa.

En un video, agregó que la Marina se quedará en el municipio, con la finalidad de proteger a la ciudadanía.

También explicó la situación que se vive actualmente en el municipio y detalló que la supuesta sesión extraordinaria de cabildo celebrada el día de hoy, carece de todo sustengo legal.

“No tiene validez legal, ya que no cuenta con los fundamentos establecidos en la Ley Orgánica Municipal del estado de Puebla”, dijo Bárcenas.

Agregó que seguirá siendo secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana el teniende de fragata infante de Marina, Juan Alberto Domíguez López y que es y seguirá siendo secretario del Ayuntamiento, el profesor Álvaro Cruz Martínez.

“La única persona facultada para nombrar, proponer o renover es la presidenta o presidente municipal”, sentenció.

Bárcenas también invitó a las regidoras, los regidores y el síndico municipal para trabajar en coordinación y en equipo a favor y en beneficio de la gente de Acatlán de Osorio.

Finalmente, Bárcenas aseguró que su gobierno se enuentra en comunicación con las autoridades competentes, que están al tanto de la situación.

¿Qué pasa en Acatlán de Osorio, Puebla?

Una profunda crisis política y social envuelve al municipio de Acatlán de Osorio, luego de que la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas, desconociera públicamente la decisión del Cabildo de destituir a los titulares de Seguridad Pública y de la Secretaría General del Ayuntamiento, en medio de protestas ciudadanas y denuncias de amenazas.

La tensión estalló este lunes durante una manifestación pacífica encabezada por madres de familia frente al Palacio Municipal, quienes exigían la destitución de la alcaldesa por presuntos actos de corrupción, nepotismo y exhibición de una vida ostentosa.

Durante la protesta, se registraron empujones y la detención de una ciudadana presuntamente ordenada por el secretario de Seguridad Pública, Marino Juan Alberto Domínguez López.

Con información de Quadratín.