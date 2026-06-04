Stanley Black & Decker cierra planta en Puebla tras 59 años y liquida a más de 600 trabajadores

Fin de una era: Stanley Black & Decker abandona planta con 59 años de historia en Puebla. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

Al menos 600 trabajadores de la planta de Stanley Black & Decker fueron liquidados tras el cierre de la empresa, que mantuvo operaciones durante 59 años en Puebla.

Personal de la fábrica confirmó a medios locales el cierre definitivo de las instalaciones. La noticia tomó por sorpresa a los empleados, ya que no recibieron información previa sobre la decisión.

“No, solo los citaron para un supuesto inventario mensual y una junta anual”, relató uno de los trabajadores de Stanley Black & Decker a Quadratín.

Durante la reunión dentro de la planta, los empleados tampoco recibieron una explicación detallada sobre las causas del cierre.

“Solo dijeron que ya no podían seguir, que la planta cerraba las puertas”, comentó otro trabajador.

Las instalaciones de Stanley Black & Decker en Puebla estaban dedicadas al ensamblaje de herramientas eléctricas y accesorios para ferretería.

Hasta el momento, la empresa no emitió una postura oficial sobre el cierre de la planta en Puebla. Por su parte, el Gobierno estatal tampoco informó si tenía conocimiento previo de la decisión.

Una trabajadora señaló que existían expectativas sobre posibles recortes de personal; sin embargo, nadie anticipaba el cierre definitivo de la fábrica.

Además, afirmó que hubiera preferido recibir un aviso previo para “estar preparados”.

Se repite la historia de hace dos años

En agosto de 2024, la planta de Stanley Black & Decker en Hermosillo, Sonora, cerró operaciones a poco más de dos años de su inauguración.

En aquel momento, la compañía explicó que la decisión formaba parte de una estrategia global de sustentabilidad y optimización de sus centros de manufactura.

De acuerdo con versiones difundidas entonces, los trabajadores recibieron liquidaciones superiores a las establecidas por la ley, además de un bono de 10 mil pesos.

En 2021, directivos de Stanley Black & Decker apostaron por México como centro de producción frente a otras alternativas internacionales, entre ellas China. Sin embargo, el proyecto en Sonora tuvo una duración de apenas unos años.

Con información de Quadratin.