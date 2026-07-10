Una peligrosa ola de calor se avecina en EU y durará una semana: Por la noche habrá hasta 27 grados

El servicio meteorológico prevé que se igualarán o se romperán más de 90 récords locales de temperatura en Estados Unidos. (AP).

La mayoría de los 48 estados contiguos de Estados Unidos está a punto de sofocarse bajo un domo de calor inusualmente grande, intenso y duradero que hará aumentar las temperaturas de una manera que el Servicio Meteorológico Nacional califica de “significativa y peligrosa”.

Los meteorólogos indicaron que la ola de calor comenzará este fin de semana, durará al menos una semana, y que en algunas zonas se sentirán sus efectos hasta finales de mes.

Señalaron que en muchas áreas las temperaturas estarán entre 8 y 14 grados Celsius por encima de lo normal, incluso por la noche.

Las temperaturas nocturnas más altas son especialmente perjudiciales para la salud humana y para los esfuerzos por contener una temporada de incendios forestales activa.

“Esta próxima ola de calor sí parece bastante notable”, afirmó Daniel Swain, climatólogo de Agricultura y Recursos Naturales de la Universidad de California. “Será un episodio de calor de larga duración, generalizado y de alta intensidad que afectará a millones de personas durante más de una semana”.

Una trampa de aire caliente que amenaza con romper récords

Un domo de alta presión —que atrapa el aire caliente como la tapa de una olla mientras impide el paso de los vientos refrescantes y la lluvia— se estacionará inicialmente sobre las Llanuras del Norte, pero será tan grande que retendrá temperaturas sofocantes en hasta dos tercios del territorio continental de Estados Unidos, dijeron tres meteorólogos a The Associated Press.

Aunque al principio no alcanzará la Costa Este, el domo de calor se desplazará y oscilará, e incluso podría extenderse de costa a costa durante los próximos 10 días o más, añadieron.

Los pronosticadores esperan temperaturas máximas récord de tres dígitos en la escala Fahrenheit este fin de semana en Nevada, Utah, Colorado, Wyoming, Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

El servicio meteorológico prevé que se igualarán o se romperán más de 90 récords locales de temperatura en Estados Unidos hasta el miércoles, y que dos tercios corresponderán a récords de calor nocturno, lo que puede dificultar la recuperación del cuerpo humano tras días de intenso calor.

“Las noches pueden ser tan peligrosas como los días. Si no se obtiene alivio del calor por la noche, eso se trasladará a la experiencia durante el día y se volverá extremadamente peligroso”, advirtió Bob Henson, meteorólogo de Yale Climate Connections. “Con el calor no se juega. Es tan peligroso como un tornado o un huracán, que puede matarte con la misma facilidad, solo que de una manera silenciosa y diferente”.

La ola de calor será más grande, más duradera y más intensa que la mayoría

Swain explicó que lo que hace tan distinta a esta ola de calor es lo grande que será la “sombra” cálida que proyectará y el tiempo que se mantendrá.

En las últimas dos semanas, grandes olas de calor han provocado un sufrimiento generalizado en Europa, la Costa Este de Estados Unidos y, más recientemente, el sureste del país.

Ahora, cualquier lugar de Estados Unidos que se haya librado de las olas de calor de inicios de julio recibirá esta, sostuvo Swain.

Es probable que la lluvia se cuele por debajo del borde sur de la cúpula de calor y refresque el sureste de Estados Unidos durante el día, lo que provocará algo extraño, comentó Shel Winkley, meteorólogo de Climate Central.

Debido a la humedad adicional, el sureste podría registrar un calor nocturno que rompa récords, pero temperaturas diurnas por debajo de lo normal, indicó.

El servicio meteorológico pronostica calor nocturno récord en varias localidades desde Texas hasta Florida y Carolina del Norte el sábado.

¿Cuáles serán las temperaturas durante la ola de calor en EU?

Según el pronóstico, las temperaturas no bajarán de 27 °C (80 °F) por la noche en Fort Lauderdale, Florida, Miami, Tampa, Florida, Galveston, Texas, y Charleston, Carolina del Sur.

Aunque las cúpulas de calor no son inusuales en verano, Winkley señaló que esta destaca por su intensidad y porque probablemente establecerá récords por la magnitud de la alta presión que contendrá. También es especialmente inusual por estar tan al norte, agregó.

Es probable que persista tanto tiempo porque las zonas afectadas por la sequía tienen menos humedad en el suelo y en el aire, lo que normalmente frenaría el calentamiento del aire, indicó Swain. A su vez, el aire más seco y caliente empeora las condiciones de sequía y aviva aún más el calor, creando un círculo vicioso, explicó.

Esto aumentará el riesgo de incendios forestales, que ya es alto debido a la sequía, añadió.

‘El Niño’ intensifica el calor en el mundo

Los tres meteorólogos indicaron que el fenómeno de El Niño que se formó recientemente es demasiado reciente como para tener un impacto marcado en esta ola de calor, pero es claro que el cambio climático derivado de la quema de carbón, petróleo y gas natural sí lo tiene.

“Sabemos que las olas de calor son cada vez más intensas, duran más y cubren áreas más grandes que antes debido al cambio climático causado por el ser humano”, manifestó Swain. “Y cuando vemos un evento como este, sabemos que hay al menos una contribución parcial de la tendencia de calentamiento a largo plazo”.

Como parte de su Índice de Cambio Climático, Climate Central utiliza 20 modelos informáticos distintos para comparar los pronósticos con lo que se esperaría en un mundo sin el calentamiento provocado por los gases de efecto invernadero.

Una franja de 52 mil kilómetros cuadrados (20 mil millas cuadradas) del país, que va desde el sur de California hasta el norte de Minnesota y donde viven 24 millones de personas, tendrá este fin de semana temperaturas que alcanzarán el nivel más alto en ese índice, lo que significa que el calor es al menos cinco veces más probable debido al cambio climático.

Su análisis arrojó lecturas similares para la ola de calor de la Costa Este durante el fin de semana del 4 de julio y la reciente ola de calor del sureste.

“Usando la ciencia de atribución, sabemos que esas temperaturas serían prácticamente imposibles sin la influencia del cambio climático”, afirmó Winkley.