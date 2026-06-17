Tormenta tropical ‘Arthur’: Inundaciones peligrosas amenazan la costa del Golfo en EU

La tormenta tropical Arthur podría arrojar de 13 a 25 centímetros de lluvia, con totales aislados de cerca de 50 centímetros.(AP).

Un conglomerado desorganizado de tormentas que había afectado la costa del Golfo en Estados Unidos durante varios días se unió el miércoles para formar la tormenta tropical Arthur, el primer ciclón tropical de la temporada en la cuenca del Atlántico.

Las inundaciones repentinas eran la principal amenaza de Arthur, una tormenta tropical débil que, según el Centro Nacional de Huracanes en Miami, sería de corta duración.

Los vientos máximos sostenidos eran de alrededor de 65 kilómetros por hora, con pocos cambios de intensidad previstos antes de que se disipe el miércoles por la noche o en las primeras horas del jueves, según se prevé.

La tormenta se mantuvo sobre la costa de Texas el mismo día en que se jugaba en Houston un partido de la Copa del Mundo entre Portugal y la República Democrática del Congo. El estadio está cubierto y no se anunciaron planes para trasladar o reprogramar el partido.

Tormenta tropical Arthur en EU: ¿Cuáles serán las afectaciones?

El director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, dijo en una sesión informativa que se habían comenzado a emitir advertencias de inundaciones repentinas en el área metropolitana de Houston, y que era probable que se produjeran más en toda la región, incluso después de que pase el centro de la tormenta.

“La principal amenaza de Arthur será un evento prolongado, de varios días, de lluvias intensas que podría producir inundaciones repentinas peligrosas, potencialmente mortales”, afirmó Brennan.

Al parecer, un adolescente se ahogó en un estanque de retención inundado a las afueras de Houston, señalaron las autoridades el martes por la noche.

Un grupo de adolescentes jugaba cerca de una zona de construcción y un estanque de retención adyacente cuando un niño de 15 años entró al agua, informó en redes sociales el departamento de policía del condado de Montgomery. Los rescatistas encontraron su cuerpo mediante tecnología de sonar tras una búsqueda exhaustiva.

“Este incidente sirve como un solemne recordatorio de los peligros asociados con las aguas de inundación, particularmente después de períodos de intensas lluvias”, se lee en la publicación.

Es probable que se produzcan inundaciones hasta el viernes en varias partes de Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Georgia y la región del Panhandle de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Arthur?

La tormenta tropical podría arrojar de 13 a 25 centímetros de lluvia, con totales aislados de cerca de 50 centímetros. La combinación de la marejada ciclónica y la marea hará que zonas normalmente secas cerca de la costa se inunden por el aumento de las aguas que avanzan tierra adentro.

Es probable que el oleaje generado por Arthur provoque condiciones de resaca y corrientes de retorno potencialmente mortales a lo largo de la costa noroeste del Golfo durante los próximos dos días. Podrían producirse tornados hasta el jueves.

El centro de la tormenta tropical Arthur se ubicaba la mañana del miércoles a unos 65 kilómetros al este-noreste de Port O’Connor, Texas, según un aviso.

La tormenta se desplazaba hacia el noreste a cerca de 15 kilómetros por hora y se esperaba un aumento en la velocidad de movimiento.