Tipo de cambio regresa a los 16 pesos por dólar: ‘Vamos bien y vamos a ir mejor’, reacciona Sheinbaum

Así cotiza el peso ante el dólar en el mercado durante este viernes 14 de agosto.

Después de ‘coquetear’ con las 16 unidades ante el dólar durante la semana, el peso mexicano regresó momentáneamente a ese nivel durante la jornada de este viernes 14 de agosto.

Más temprano, el tipo de cambio se ubicó en los 16.98 pesos por dólar, un nivel al que no llegaba desde mayo de 2024. Horas más tarde, rebotó a las 17.03 unidades, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Un aumento en las operaciones de carry trade apuntala la cotización del peso mexicano en la última sesión de la semana.

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al nivel del tipo de cambio y agregó que “les dije que en el segundo semestre iba a despegar más la economía porque están iniciando más obras públicas”.

“Vamos bien y cada mes va a estar mejor”, comentó en su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 14 de agosto.

¿Por qué aumentó el atractivo del peso en el mercado HOY 14 de agosto?

“La reciente intervención conjunta de Japón y Estados Unidos para respaldar al yen, pero sin resolver el problema de fondo de alto endeudamiento, generó un mayor atractivo para realizar operaciones de carry trade, debido a la expectativa de que el yen volvería a depreciarse”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco Base.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.43 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.45 unidades en la sesión de este viernes 14 de agosto.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.67 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.13 por ciento.

El won surcoreano lidera al grupo de las monedas que más ganan ante el dólar, con una apreciación de 0.63 por ciento. Le siguen el dólar neozelandés con 0.63 por ciento; la corona noruega con 0.57 por ciento; la corona sueca con 0.45 por ciento, y el zloty polaco con 0.40 por ciento.