Wall Street abre a la baja por ‘desconfianza’ en el sector tenológico: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios en Nueva York continuaron mostrando un sesgo negativo impulsado por una menor demanda de activos tecnológicos, deteniendo así, el frenesí por las ganancias en el área de la inteligencia artificial.

El Nasdaq encabeza los descensos con 1.74 por ciento, en los 25 mil 712.43 enteros, seguido por el S&P 500 que baja 1.03 por ciento, en los 7 mil 395.01 puntos, mientras que el Dow Jones suma 0.02 por ciento, en las 51 mil 713 unidades.

“Los mercados continúan evaluando si el ritmo de inversión en inteligencia artificial podrá sostener las elevadas valuaciones del sector tecnológico, mientras que en México la atención permanece sobre la evolución de la inflación y las decisiones de Banxico”, indicó Enrique Covarrubias, economista en jefe y director de análisis de Actinver.

Los índices del lado de Europa reportan bajas de 0.69 por ciento para el DAX en Alemania, que ronda en los 24 mil 961.3 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia con 0.39 por ciento menos, en los 8 mil 367.01 puntos, el IBEX 35 de España resta 0.05 por ciento, en las 19 mil 535.20 unidades, mientras que el FTSE 100 de Londres sube 0.21 por ciento, a 10 mil 460.42 enteros.

A nivel local los movimientos son negativos ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores cede 0.69 por ciento, en los 66 mil 660.33 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.60 por ciento menos, ronda en los mil 342.43 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan pérdidas de 0.70 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 73.32 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.87 por ciento menos, se sitúa en los 77.24 billetes verdes por unidad.