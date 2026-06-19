Correcciones en el valor del dólar ayudan al peso: ¿En cuánto está el tipo de cambio HOY?

Así se cotiza el peso ante el dólar en los mercados este viernes 19 de junio.

Luego de que el dólar avanzó gracias a la expectativa de un aumento en la tasa de la Fed, el tipo de cambio tiene correcciones este viernes 19 de junio, lo que beneficia a monedas emergentes como el peso.

De acuerdo con Bloomberg, el peso se aprecia 0.25 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.32 unidades, 4 centavos menos con respecto al cierre del jueves 18 de junio.

El peso se encamina a perder el balance semanal ante el dólar, pues el tipo de cambio cerró en las 17.23 unidades el viernes 12 de junio.

Durante esta semana, el peso se ha visto afectado por las expectativas de la tasa de la Fed y las noticias sobre el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. Al respecto, la República Islámica advirtió que el pacto está en riesgo por los ataques de Israel a Líbano.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.78 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.79 unidades

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.32 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Entre las divisas más apreciadas se encuentra el won surcoreano con 0.67 por ciento; la corona noruega con 0.50 por ciento; el florín húngaro con 0.24 por ciento; la libra esterlina con 0.18 por ciento, y el real brasileño con 0.18 por ciento.

En tanto, las divisas más depreciadas son el ringgit de Malasia con 0.47 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.45 por ciento; el shekel israelí con 0.33 por ciento; el franco suizo con 0.26 por ciento, y el dólar neozelandés con 0.21 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López