Irán exigirá a buques comprar una póliza de seguro para cruzar el Estrecho de Ormuz: ‘Será obligatorio’

Irán tomó medidas para afianzar su control sobre el estrecho de Ormuz tras anunciar que los barcos no pueden cruzarlo sin su permiso y sentando las bases para futuros acuerdos de peaje al afirmar que prevé introducir “tasas de seguro”.

Todos los buques que transiten por el estrecho deberán contratar una póliza de seguro obligatoria que actualmente es gratuita, pero que podría tener un costo en el futuro, según informó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico en un documento publicado en su sitio web.

Asimismo, indicó que los buques deben seguir una ruta preestablecida que bordea su costa y que cualquier ruta alternativa está prohibida.

En los últimos días, grupos navales occidentales han recomendado a los buques que utilicen la ruta costera de Omán, pero han indicado que existen otras opciones, lo que sugiere que podrían abrirse rutas marítimas paralelas mientras se desmina una zona en el centro del estrecho de Ormuz.

Un volumen récord de petróleo salió de Ormuz en las horas posteriores a la firma del acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán esta semana. Sin embargo, el tráfico marítimo disminuyó el viernes, y la armada pakistaní informó del avistamiento de una mina cerca de la costa de Omán, lo que incrementa el riesgo de utilizar la ruta no iraní.

Los transportistas y productores están cada vez más preocupados ante la posibilidad de que Irán intente imponer peajes en el estrecho en el futuro, después de que el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos solo estableciera que el tránsito sería gratuito durante los 60 días de vigencia del acuerdo. También han solicitado información sobre cómo funcionarán los tránsitos por el estrecho de Ormuz tras la firma del acuerdo de paz y cómo se desminará.

Según un alto funcionario, los aliados de Estados Unidos, liderados por el Reino Unido, presionan desesperadamente a la administración Trump para que no acepte ni normalice los intentos de Irán de imponer tarifas para transitar por el estrecho. El sector ha advertido que estos peajes violarían el derecho marítimo internacional y sentarían un precedente peligroso que podría replicarse en otras vías navegables.

«Actualmente, este seguro se ofrece gratuitamente al propietario del buque, con todos los gastos cubiertos por la República Islámica de Irán», indica el documento iraní. «La PGSA se reserva el derecho de introducir tarifas de seguro en el futuro, las cuales serán determinadas por la aseguradora correspondiente. En ese caso, los propietarios deberán adquirir y renovar la cobertura según corresponda».

El flujo visible de petróleo a través de la vía marítima disminuyó drásticamente el viernes. Si bien un superpetrolero apareció cerca de Mascate, Omán, lo que sugiere que había salido del Golfo Pérsico, no se observaron otros envíos en los transpondedores de los buques.

Sin embargo, millones de barriles han comenzado a salir en las últimas semanas a través de la ruta sur cerca de Omán, a menudo con sus transpondedores apagados, lo que significa que es posible que haya cruzado un volumen mayor del que se observa actualmente.

Irán ha logrado movilizar millones de barriles de carga que se encontraban bajo bloqueo estadounidense en un puerto cercano al Golfo Pérsico desde la firma del acuerdo de paz. Esta semana se detectó la salida del puerto iraní de Chabahar, en el Golfo de Omán, de buques cisterna con capacidad para transportar al menos 20 millones de barriles. Los envíos de Teherán prácticamente se habían paralizado antes del bloqueo estadounidense.

Buques deberán presentar una solicitud para cruzar el Estrecho de Ormuz

La PGSA fue creada por Irán durante la guerra, pero desde entonces ha sido sancionada por Estados Unidos. Los países vecinos de Irán han rechazado su legitimidad y han advertido a los armadores que no interactúen con este organismo.

El documento no tranquilizará a los armadores que ya buscaban claridad sobre el tránsito por el estrecho. La demanda para reservar buques cisterna para cargar petróleo en los puertos del Golfo Pérsico ha sido muy limitada, un paso necesario para que se realicen los envíos desde las instalaciones de exportación, según informaron el viernes agentes marítimos y armadores de buques cisterna.

Según el documento, los buques deben presentar solicitudes a la PGSA para obtener un permiso de paso. También se publicó un mapa de las rutas que Irán considera seguras.

El jueves, las fuerzas navales occidentales publicaron las coordenadas de la ruta que recomiendan para cruzar el estrecho de Ormuz. Añadieron que también se pueden solicitar mapas con la ubicación más reciente de las minas.