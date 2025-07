Así fue como EU advirtió a CIBanco, Intercam y Vector que los investigaba en la Convención Bancaria

Los principales ejecutivos bancarios reunidos en un lujoso complejo turístico de la costa pacífica de México se encontraron con un invitado inesperado en una Convención Bancaria anual celebrada en mayo. Un alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos había volado hasta allí para lanzar una firme advertencia.

La administración de Donald Trump quería dejar claro que no se seguiría haciendo negocios como de costumbre con los bancos sospechosos de colaborar con los cárteles de la droga, recientemente catalogados por Estados Unidos como organizaciones terroristas. El funcionario reunió a representantes de entidades crediticias mexicanas en una reunión privada y les dijo que EU no dudaría en cortar el acceso a su sistema financiero a cualquier banco mexicano que se descubriera que blanqueaba dinero para los cárteles, según personas que pidieron no ser identificadas al hablar de conversaciones privadas.

El mensaje dejó a los bancos de todo México preguntándose si podrían ser los siguientes si no eran meticulosos a la hora de erradicar el dinero del cártel.

Las investigaciones que ahora sacuden al sistema bancario mexicano reflejan el poder del enfoque agresivo adoptado por la administración Trump, mediante un nuevo mecanismo legal que podía suponer un golpe letal. El método busca aislar a los bancos extranjeros sospechosos del sistema estadounidense, dejándolos prácticamente inoperantes sin pasar antes por una audiencia, sin pruebas ante un juez y sin derecho a apelación.

Funcionarios estadounidenses defienden que se trata de una herramienta necesaria para combatir a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo que ha potenciado una epidemia en EU que ha causado cientos de miles de muertes. Pero también forma parte del arsenal poco convencional de herramientas que el presidente ha utilizado para doblegar a sus enemigos, desde investigaciones sobre derechos civiles destinadas a castigar a las universidades de élite de EU y amenazas arancelarias contra países cuyos sistemas fiscales no le gustan, hasta persuadir a bufetes de abogados para que ofrezcan servicios pro bono a los conservadores.

EU también notificó a sus contrapartes mexicanas sobre su intención de actuar contra tres entidades financieras, lo que llevó a México a iniciar su propia auditoría en abril. En junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue informada de la situación y solicitó a Washington retrasar las medidas para ganar tiempo, según fuentes al tanto.

Pero las autoridades estadounidenses creían que podían actuar sin alterar la economía mexicana. En lugar de un anuncio conjunto, el Tesoro procedió de forma unilateral la semana pasada contra dos bancos y una casa de bolsa: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Las tres niegan haber cometido irregularidades, mientras que Sheinbaum insiste que Washington no ha presentado pruebas suficientes para justificar medidas tan drásticas.

El mensaje de EU fue claro: “Si no me escuchan, miren lo que puede pasar, porque esto es solo una pequeña muestra”, dijo Mauricio Basila, abogado y exfuncionario del regulador bancario mexicano. “Podrían desaparecer del mapa”.

Las medidas adoptadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro marcan la primera aplicación de la legislación contra los bancos de la Ley Fend Off Fentanyl. La FinCEN calificó a las empresas financieras como “de interés prioritario en materia de blanqueo de capitales”, una designación que le permite bloquear todas las transferencias entre instituciones financieras de EU y las entidades mexicanas designadas.

“Se considera la opción nuclear, porque es muy poderosa”, afirmó Kevin Carr, experto en política financiera, exfuncionario del Tesoro de EU y diplomático con sede en México. “Es el cese total de las actividades. Es una sentencia de muerte”.

Algunos exinvestigadores afirman que la medida de EU parece extrema en comparación con las pruebas que se han hecho públicas hasta ahora.

“Es una herramienta muy contundente”, afirmó Kim Donovan, antiguo alto cargo de la FinCEN bajo las administraciones Trump y Biden, ahora en el Atlantic Council. “Según las órdenes publicadas, estoy acostumbrada a ver pruebas más sólidas”.

La decisión unilateral podría tensar la relación con México y con Sheinbaum, quien ha buscado cooperar con Trump. Esta semana, el Congreso mexicano aprobó leyes para reforzar la lucha contra el lavado de dinero y la delincuencia, ampliando las capacidades de investigación e inteligencia. Sheinbaum también ha colaborado en las deportaciones y ha desplegado al Ejército para contener el paso de personas migrantes hacia EU.

En el caso de las entidades sancionadas, autoridades mexicanas hallaron infracciones administrativas, pero no relacionadas con lavado de dinero. El regulador bancario impuso sanciones el mismo día del anuncio estadounidense, según personas con conocimiento de la decisión. Hacienda reportó multas por 134 millones de pesos (7.1 millones de dólares), cuyos detalles se harán públicos a fin de mes.

EU vs. los bancos mexicanos que tienen vínculos con el narco

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, conversó el martes con su par mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sobre crimen transnacional, entre otros temas. “La relación con México sigue siendo excelente”, afirmó Tammy Bruce, portavoz del Departamento de Estado. Hacienda no respondió a una solicitud de comentarios y la Presidencia declinó pronunciarse.

Las drásticas medidas de Trump generan inquietud entre otros bancos mexicanos, según Ilan Katz, abogado penalista especializado en delitos financieros en Ciudad de México.

“Las mayores organizaciones criminales del mundo operan en México, es imposible imaginar que otros bancos no estén expuestos”, señaló Katz. “Es como una gota de veneno en una piscina. No sabemos quién tragará el agua contaminada”.

En su comunicado, las autoridades estadounidenses subrayaron que los tres bancos eran pequeños y que el sistema bancario en general no se vería afectado, un punto que también resaltaron las autoridades mexicanas.

No obstante, la medida causó caos en mesas de operaciones y oficinas ejecutivas mexicanas. Mientras EU limitaba el contacto con las entidades, la comunidad financiera local las aisló masivamente, dijeron las personas. Bancos y casas de bolsa redujeron rápidamente su exposición.

Las tres empresas quedaron repentinamente sin acceso a fondos para cumplir sus obligaciones, con transferencias interrumpidas y clientes retirando sus depósitos, según una carta del regulador bancario a la que tuvo acceso Bloomberg News. El regulador consideró que la reacción fue excesiva, ya que no existía prohibición de operaciones locales.

El martes, la asociación bancaria mexicana emitió un comunicado similar, recordando que las transacciones locales no estaban prohibidas.

Las consecuencias siguen: estudiantes en EU sin tarjetas de crédito, ahorradores preocupados por sus fondos, y una gran incógnita para el sistema financiero mexicano por el papel de CIBanco como fideicomisario de la mayoría de las emisiones financieras del país.

El mayor dolor de cabeza para el sistema financiero mexicano en su conjunto proviene del papel que desempeña CIBanco como fideicomisario de la mayor parte de las emisiones financieras del país, tales como certificados de capital privado y fondos de inversión inmobiliaria.

La FinCEN calificó a las entidades como “de interés prioritario en materia de blanqueo de capitales” bajo una ley contra el tráfico de fentanilo aprobada el año pasado. La designación permitió bloquear todas las transferencias con instituciones estadounidenses.

Miles de millones de dólares en valores locales se ven afectados. Es posible que CIBanco deba venderse o que se reasignen todos los fideicomisos, un proceso complejo. El plazo para cumplir con la normativa vence el 21 de julio, 21 días después de la publicación de la orden de la FinCEN en el Registro Federal de EU.