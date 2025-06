Acusación de EU contra CIBanco: Visa suspende todas sus transacciones internacionales

CIBanco acumula un ‘castigo’ más tras ser acusada de lavar dinero para los cárteles mexicanos: La institución informó que la empresa de pagos financieros Visa desconectó sus tarjetas para todas las transacciones internacionales.

“Tal medida nos fue anunciada de manera repentina el domingo 29 de junio a las 20:00 horas y, ratificada hasta este lunes 30 de junio a las 12:30 horas, misma que surtirá efecto a partir de las 14:00 horas de México”, detalló en un comunicado.

La institución financiera dijo que la decisión afecta en especial su tarjeta CICash Multicurrency.

¿Qué pasa si clientes de CIBanco hicieron compras internacionales?

CIBanco, cuya nota fue recortada por Fitch, explicó a sus clientes que el dinero gastado con sus tarjetas afectadas podrá ser reembolsado en la moneda de origen de la compra o en moneda nacional.

La institución criticó la medida de Visa pues, consideró, incumple con el plazo de 21 días que el Departamento del Tesoro dio a instituciones de Estados Unidos para cortar transferencias con CIBanco.

S&P termina contrato de calificación a CIBanco

Standard & Poor’s finalizó su contrato con CIBanco, esto apenas después de degradar su calificación a grado especulativo tras ser acusada de nexos con el narcotráfico.

La calificadora informó del retiro de las calificaciones de largo y corto plazo a CI Banco y de Finanmadrid México que se ubicaban en ‘mxCCC+’ y ‘mxC’, respectivamente.

S&P explicó la rebaja en las notas crediticias eran reflejo de la acusación del Tesoro de EU contra CIBanco, a quien ligan con una operación que permitió lavar 10 millones de dólares para el Cártel del Golfo.

La nota estaba ya de por sí en ‘revisión especial’, con implicaciones negativas, lo que representaba la probabilidad de que fuera degradada aún más en los próximos 90 días.

¿Por qué EU acusa a CIBanco de lavar dinero para el narco?

El Departamento del Tesoro identificó un patrón de transacciones que presuntamente permitió al Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo lavar dinero que luego fue usado para comprar los precursores químicos necesarios para la producción de fentanilo.

El Tesoro de EU, al que la presidenta Claudia Sheinbaum acusó de no tener pruebas, afirmó que CIBanco lavó alrededor de 2.1 millones de dólares para los cárteles entre 2021 y 2024 a nombre de empresas con sede en México.

“No hay pruebas, son dichos. ¿De dónde está el lavado de dinero? ¿Cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa, no importa quién sea, pero si no hay pruebas, no se puede actuar", criticó el jueves 26 de junio.

Días después, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tomó control de CIBanco, Intercam y Vector con el objetivo de proteger los intereses y recursos de ahorradores y acreedores.

“Hubo algunos problemas en las líneas de financiamiento para estas instituciones financieras. Es muy importante mencionarlo en su conjunto: No representan ni el 1 por ciento de los depósitos del sistema bancario, son bancos de escala pequeña", subrayó Edgar Amador, secretario de Hacienda.

Con información de Ana Martínez