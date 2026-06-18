Precios del petróleo tocan su nivel más bajo desde inicio de la guerra en Irán: ¿A cuánto se venden HOY?

Los precios del petróleo caen mientras los petroleros varados avanzan por el estrecho de Ormuz tras el acuerdo de paz entre EU e Irán.

Un flujo creciente de petróleo varado sale del estrecho de Ormuz y Kuwait anunció que comenzará a aumentar la producción, a medida que el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán desencadena una intensa actividad que ya está impulsando los flujos hacia Oriente Medio hacia los niveles anteriores a la guerra.

En consecuencia, los futuros del crudo se desplomaron hasta cerca de 77 dólares el barril, alcanzando su nivel más bajo desde los primeros días de la guerra.

Los precios de la energía se dispararon al inicio del conflicto, cuando los expertos del sector advirtieron que el mundo se enfrentaba a la mayor crisis de suministro de la historia.

Buques que transportaban cerca de 10 millones de barriles de petróleo han emergido del estrecho o lo están atravesando, incluyendo los primeros petroleros de propiedad saudí desde el inicio de la guerra.

Petróleo varado sale del estrecho de Ormuz

Catar envió un cargamento de gas natural licuado a través del estrecho con su señal de señalización activada, mientras que otro buque de GNL, visto por última vez fuera del Golfo Pérsico, apareció en un muelle catarí. Cinco buques vinculados a Irán también han entrado en el estrecho, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

Si se suman los millones de barriles que ya circulan por oleoductos alternativos, la actividad de este jueves en Ormuz situaría los envíos procedentes de Oriente Medio en niveles casi normales desde el inicio de la guerra.

No está claro si estos elevados volúmenes se mantendrán o si se tratará de un flujo puntual, pero ya hay más barcos intentando zarpar y se espera que otros lo hagan en los próximos días. La cifra podría ser incluso mayor si algunos buques han transitado sin señalizar.

Estas salidas representan el primer paso en un proceso que durará varios meses para revertir los efectos en los mercados energéticos mundiales derivados del casi cierre del estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo.

Productores aumentan producción de petróleo

Ya había indicios de que los productores de Oriente Medio estaban tomando medidas para reactivar la producción interrumpida, como cuando Kuwait anunció que había comenzado a aumentar su producción de petróleo.

En las últimas semanas, millones de barriles diarios ya transitaban a oscuras antes de la firma del acuerdo, y el aumento de los flujos del jueves significará que aún más barriles procedentes de más de 100 buques cisterna varados en el Golfo están llegando ahora a los mercados.

En una conversación privada, un importante armador occidental de buques cisterna dijo que esperaba que sus barcos comenzaran a zarpar en los próximos días.

Decenas de buques cisterna se han estado congregando fuera del estrecho a la espera de su reapertura, y el jueves al menos cuatro superpetroleros saudíes que habían permanecido inactivos en el Océano Índico durante semanas zarparon hacia el Golfo de Omán.

Sin embargo, algunos sectores de la industria naviera y petrolera se mantuvieron cautelosos el jueves, advirtiendo que aún no está claro cómo se gestionará el tráfico ni cuándo o cómo se retirarán las minas del estrecho.

Si bien ambas partes han afirmado que la vía marítima se abrirá completamente sin peaje durante los 60 días estipulados en el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán, Teherán reiteró su intención de mantener cierto control sobre el estrecho.