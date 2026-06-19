Bolsa Mexicana amanece con pérdidas mientras Wall Street ‘descansa’: ¿Cómo opera HOY?

La apertura de las bolsas a nivel local muestra números rojos, para el caso del índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, el descenso es de 0.94 por ciento, en un nivel de 67 mil 622.24 enteros, y para el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores el retroceso es de 0.91 por ciento, en los mil 359.72 puntos.

En tanto, los mercados de renta variable a nivel global operan con posiciones mixtas, tras informarse que Estados Unidos e Irán aplazarán el inicio de sus negociaciones, que se tenían previstas para este viernes.

Además, los inversionistas operan sin la referencia de Wall Street, ya que la plaza neoyorquina permanecerá cerrada por el feriado que conmemora el día de la liberación en el país estadounidense.

De acuerdo con analistas de GBM, si bien se reporta una gradual reanudación del tránsito de algunos buques tanque a través del Estrecho de Ormuz, aún existen fuentes de tensión, tras reportes de que las conversaciones de seguimiento previstas en Suiza entre delegaciones de Estados Unidos e Irán para hoy fueron canceladas.

Así, bajo este panorama los índices accionarios del lado de Europa registran caídas de 0.38 por ciento para el CAC 40 de Francia, que ronda en los 8 mil 435.58 enteros, el FTSE 100 de Londres resta 0.36 por ciento, en los 10 mil 362.28 puntos, al igual que el IBEX 35 de España que cede 0.07 por ciento, con 19 mil 391.20 enteros, mientras que el DAX en Alemania suma 0.01 por ciento, en las 25 mil 27.14 unidades.

Mientras tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores reflejan incrementos de 0.33 por ciento menos para el West Texas Intermediate, en los 76.85 dólares por barril, mientras que el referencial Brent sube 0.39 por ciento, alrededor de los 80.13 billetes verdes por barril.