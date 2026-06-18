JD Vance niega que Irán ‘reciba un centavo’ de EU para restauración tras la guerra: ‘Seguirán destruidos’

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, defendió el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y aseguró que la República Islámica no recibirá “ni un solo centavo” de Estados Unidos.

Durante una rueda de prensa, Vance afirmó que los términos del acuerdo fueron “tergiversados” por los medios de comunicación y subrayó que Teherán no recibirá “ni un solo centavo de Estados Unidos bajo ninguna circunstancia”.

El memorando de entendimiento contempla la creación de un fondo regional para la reconstrucción de Irán por 300 mil millones de dólares, así como la liberación de 24 mil millones de dólares en fondos iraníes congelados por las sanciones.

Vance niega que fondo de reconstrucción sean recursos estadounidenses

Vance puntualizó que estos recursos no pertenecen a Estados Unidos y que “la única forma en que los iraníes obtendrán cualquiera de estos recursos” será si “cumplen plenamente” los términos del acuerdo.

“De modo que realmente se trata de una situación en la que todos ganamos. Si los iraníes no cambian su comportamiento, su capacidad militar y su programa nuclear seguirán destruidos; si sí cambian su comportamiento, entonces tendrán una relación transformadora con Oriente Medio”, declaró.

El vicepresidente aseguró además que el acuerdo “ya está dando resultados reales para el pueblo estadounidense”, dado que, según dijo, anoche 12.5 millones de barriles de petróleo cruzaron el estrecho de Ormuz.

El acuerdo para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho recibió críticas del ala dura del Partido Republicano, que considera que Estados Unidos capituló ante Irán, debido a que abre la puerta para que continúe el enriquecimiento de uranio y facilite el acceso a fondos que permanecían congelados por las sanciones.

EU buscó ‘desesperadamente’ un acuerdo con Irán

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, buscó la firma del memorando de entendimiento con “desesperación” y que él estaba en contra del acuerdo, pero lo aceptó por la insistencia del presidente iraní, Masud Pezeshkian.

“Para llegar a esta etapa (la firma del acuerdo), los políticos, movidos por una sincera preocupación y buena voluntad, realizaron grandes esfuerzos; y, por supuesto, fue el presidente estadounidense quien, movido por la desesperación, utilizó todo tipo de argucias para lograrlo”, dijo Jameneí en un comunicado publicado en sus redes sociales.

La máxima autoridad política y religiosa de la República Islámica indicó que en un principio no estaba de acuerdo con el memorando para poner fin a la guerra, pero que el compromiso de Pezeshkian y de los demás miembros del Consejo Supremo de Seguridad Nacional “con la salvaguarda de los derechos de la nación iraní y del Eje de Resistencia”, le llevaron a dar su “permiso” a la firma.