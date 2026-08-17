El próximo gran evento ocurre todos los días

Head of Account Management en Adyen México.

El silbatazo final del torneo internacional de futbol de 2026 marcó el inicio de una prueba todavía mayor para México: convertir la infraestructura, los datos y los aprendizajes acumulados durante varias semanas de alta demanda en capacidades permanentes para sus empresas.

Las cifras de la Secretaría de Turismo dimensionan la magnitud del fenómeno. Entre el 8 de junio y el 19 de julio, las tres ciudades sede registraron la llegada de 7.8 millones de viajeros nacionales e internacionales, entre turistas y excursionistas, y una derrama económica total estimada en 65 mil millones de pesos.

De ese monto, 42 mil 276 millones correspondieron específicamente a la actividad turística. El periodo también generó 130 mil 900 empleos.

El impacto no se quedó en los estadios. Se extendió a restaurantes, bares, tiendas y otros negocios locales, con una demanda que comenzaba a intensificarse antes de los partidos y volvía a transformarse conforme avanzaba cada encuentro.

Meses antes de la competencia, en Adyen ya habíamos identificado la urgencia de preparar la infraestructura de pagos para una demanda internacional, diversa y digital.

El reto no consistía únicamente en procesar un mayor número de transacciones, sino en aceptar los métodos de pago que los visitantes prefieren, conectar los canales físicos y digitales y aprovechar los datos en tiempo real para responder a cambios repentinos en el consumo.

Un año antes del torneo, los datos de nuestra plataforma ya anticipaban este comportamiento en Estados Unidos, otro de los países sede. Durante el verano de 2025, los visitantes internacionales registraron un gasto promedio de 186.52 dólares por transacción en ropa, frente a 110.90 dólares entre los consumidores locales: una diferencia cercana al 70 por ciento.

Los viajeros de Brasil, Argentina y Colombia alcanzaron un ticket promedio de 157.47 dólares, superior a los 118.50 dólares registrados entre los visitantes europeos.

La justa mundialista de 2026 permitió observar qué ocurrió cuando esa presión anticipada se materializó. Durante sus 39 días, en Adyen procesamos 129.7 millones de dólares en pagos presenciales en las tres ciudades sede de México: 97.6 millones en la Ciudad de México, 18.5 millones en Guadalajara y 13.6 millones en Monterrey1.

Más que el volumen, los datos revelaron la velocidad del cambio.

Ejemplo: El gasto en comercios de artículos deportivos aumentó antes de cada partido de la selección mexicana.

Entre los hallazgos más interesantes observados en nuestra plataforma, los datos mostraron que la actividad comercial podía cambiar en cuestión de minutos y seguir el ritmo de los partidos, incluso fuera de las ciudades sede.

Solo durante el medio tiempo de la final, el consumo en bares y restaurantes en Australia creció un 271 por ciento. Tras el gol del delantero español Ferran Torres, el gasto en bares entre aficionados españoles alrededor del mundo aumentó un 33 por ciento.

El error estratégico sería archivar esa agilidad o asumir que hace falta otro acontecimiento de escala global para justificar la modernización.

En un país que recibió 51.1 millones de turistas internacionales durante el primer semestre de 2026 —7.7 por ciento más que un año antes—, el turismo no es una excepción en el calendario, sino una fuente constante de actividad económica.

A ese flujo se suman puentes vacacionales, conciertos, congresos, festivales y temporadas comerciales que forman un ciclo prácticamente ininterrumpido de momentos de alta demanda.

En México, el próximo gran evento ocurre todos los días.

Capitalizar esa demanda constante exige asimilar cuatro lecciones.

La primera es que los pagos deben considerarse infraestructura crítica. Una venta no solo se pierde cuando falta inventario.

También desaparece cuando el sistema no soporta un incremento repentino de transacciones, rechaza una operación legítima o no acepta el método de pago que el consumidor quiere utilizar.

En el caso del turismo internacional, esa falla puede significar además perder una compra de mayor valor o la lealtad a una marca.

La segunda es que la omnicanalidad ya no basta. Tener una tienda física, una aplicación y un sitio web aporta poco si cada canal conserva información aislada. El siguiente paso del comercio es el presente: conectar los pagos presenciales y digitales para obtener una sola lectura del cliente y de la operación.

Un consumidor puede descubrir un producto desde su teléfono, revisarlo en una tienda, comprarlo mediante una aplicación y solicitar una devolución en otra sucursal.

Integrar esos recorridos permite reconocerlo en distintos puntos de contacto y, al mismo tiempo, identificar qué establecimientos concentran más actividad, dónde aumentan los rechazos o qué patrones de consumo comienzan a emerger.

La tercera lección es que atender al turismo global exige pagos sin fronteras. Aceptar diferentes tarjetas, wallets, monedas y métodos de pago locales no es una cortesía para el visitante, sino una condición de competitividad.

La cuarta es que los datos pierden buena parte de su valor cuando llegan demasiado tarde. Saber al cierre del mes que una sucursal perdió ventas por transacciones rechazadas sirve como diagnóstico, pero no recupera la oportunidad.

La inteligencia en tiempo real permite detectar variaciones en las tasas de autorización, identificar patrones y tomar decisiones mientras la oportunidad comercial todavía existe.

El nivel de exigencia está por elevarse aún más. La inteligencia artificial está pasando de recomendar productos a actuar en nombre de los consumidores.

Sería ingenuo pensar que competir en este nuevo entorno solo requerirá incorporar inteligencia artificial. Las empresas necesitarán inventarios actualizados, datos consistentes, pagos integrados y mecanismos capaces de verificar quién actúa, en nombre de quién y bajo qué autorización.

El reto será distinguir las operaciones legítimas del abuso automatizado, sin añadir fricciones innecesarias a la experiencia del consumidor.

México no necesita esperar otro gran evento internacional para justificar esa inversión. Los turistas seguirán llegando; los consumidores serán cada vez más exigentes y se moverán con mayor naturalidad entre canales; y los picos de demanda ocurrirán con o sin un acontecimiento global.

El legado de este periodo no consiste en conservar capacidad ociosa para la siguiente competencia, sino en convertir una preparación extraordinaria en agilidad comercial cotidiana.

1 Estas cifras corresponden exclusivamente a transacciones procesadas a través de nuestra plataforma y, por tanto, no representan el gasto total generado en cada ciudad.