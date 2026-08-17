Más allá del algoritmo: por qué la tienda física sigue liderando

Llevamos años encasillando la conversación del retail en automatización, algoritmos y comercio electrónico. Damos por sentado que la innovación se mide en la tecnología, pero la realidad de la industria en América Latina nos regresa siempre a la tienda física. Ahí es donde sigue ocurriendo todo.

Un estudio de eMarketer lo deja claro: casi el 89% de las compras de consumo masivo en nuestra región todavía se hacen en persona. Con el momento decisivo ocurriendo frente al anaquel, resulta francamente paradójico que los departamentos de marketing sigan destinando el grueso de su atención y presupuestos al mundo digital.

El consumidor actual tampoco entra con un plan rígido. Un estudio de Trinity McQueen y Co-op Media Network reveló que el 68% de las personas llega a una tienda de conveniencia sin lista de compras, ni en papel ni en la mente. Son millones de decisiones abiertas que se toman caminando por el pasillo. La tienda dejó de ser un simple punto de abastecimiento; hoy es el medio de comunicación más potente y determinante para conectar a marcas con los consumidores.

Ahí es donde la tecnología corre el riesgo de perder el rumbo. La inteligencia artificial procesa millones de transacciones por segundo y detecta patrones de consumo en segundos, pero los algoritmos son ciegos a lo que no se traduce en datos: el humor de la gente, las costumbres de una colonia o la intuición de quien abre la cortina cada mañana.

Lo digo sin rodeos: un líder de tienda en OXXO conoce mejor a sus clientes que cualquier líder de marketing. ¿Por qué? Porque él o ella convive con ellos todos los días. Siente cuando cambia el ritmo de su colonia y capta señales que ningún modelo predictivo va a registrar jamás. Esa intuición empírica es probablemente el tipo de inteligencia más valioso que tenemos en la compañía.

Los datos te dan la dirección, pero la gente en el piso de venta les da el contexto.

En OXXO medimos esto a diario. Nuestras casi 25 mil tiendas, los 13 millones de clientes diarios y una base de 29 millones de usuarios en Spin Premia nos dan una radiografía amplia del consumidor. Sin embargo, ese volumen de datos serviría de poco sin los miles de colaboradores que construyen confianza en sus comunidades. Nuestra red de pantallas digitales, que llegará a 7 mil tiendas al cierre de año, no nació para enfriar la interacción o sustituir a las personas, sino para convertir el punto de venta en el canal donde las marcas le hablan al cliente justo cuando está listo para comprar.

Por más algoritmos y plataformas digitales que despleguemos, el veredicto es claro: el punto de venta físico sigue liderando el retail. El futuro de esta industria no lo van a escribir los datos por sí solos, sino la capacidad de combinar esa potencia tecnológica con el valor humano de quienes atienden el mostrador, transformando el contacto diario en la decisión de compra más valiosa del mercado.