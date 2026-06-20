Irán ‘estrangula’ a EU: Anuncian cierre del Estrecho de Ormuz por ataques en Líbano

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo en respuesta a los ataques israelíes en el sur de Líbano.

Además, responsabilizaron a Estados Unidos por incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra, según informó la agencia IRNA.

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto al fuego por parte del régimen sionista en el sur de Líbano (...), se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, declaró en un comunicado el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando del Ejército iraní.

El Cuartel General afirmó que el cierre de Ormuz constituye el primer paso de la “respuesta ante el incumplimiento de los compromisos por parte del enemigo”, en referencia a Estados Unidos, por no detener los ataques de su aliado Israel en Líbano.

“En caso de que continúe la agresión, se han planificado y se ejecutarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir sus obligaciones”, advirtió el principal mando conjunto de las Fuerzas Armadas iraníes.

Además, denunció la “despiadada matanza” y el desplazamiento de cientos de miles de personas en Líbano. También criticó que las fuerzas israelíes permanecen en territorios del sur del país.

El nuevo cierre del estratégico estrecho de Ormuz ocurre casi una semana después del acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos para poner fin a la guerra en todos los frentes, incluido Líbano, y reabrir el paso marítimo, bloqueado por Teherán desde el inicio del conflicto, el pasado 28 de febrero.

Washington respondió posteriormente con un cerco naval sobre puertos y buques iraníes a mediados de abril.

Los ataques israelíes contra el sur del territorio libanés continuaron este sábado y causaron la muerte de siete personas, en una nueva violación del alto al fuego anunciado el viernes por fuentes oficiales estadounidenses e israelíes que solicitaron el anonimato.

Pese a los bombardeos, que según Israel ocurrieron en represalia por proyectiles lanzados por el grupo chií libanés Hizbulá, el gobierno israelí aseguró mantener su compromiso con la tregua.

A raíz de estas ofensivas, Irán suspendió las negociaciones previstas para el viernes con Estados Unidos, cuyo objetivo era alcanzar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní.

Hasta el momento, las partes no fijan una nueva fecha para las conversaciones.