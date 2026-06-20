Que siempre no: Trump asegura que no cobrará peaje en estrecho de Ormuz si no hay acuerdo con Irán

Negociadores de Estados Unidos y Qatar, con ayuda de Irán, elaboraron un acuerdo entre Israel y Hezbollah para reducir las hostilidades. (AP).

Irán anunció el sábado el cierre del estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes contra Líbano y advirtió que, si bien sus negociadores se dirigen a Suiza para sostener conversaciones, es poco probable que allí ocurra mucho si los combates no se detienen.

En respuesta, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer peajes en la crucial vía fluvial si no se alcanza un acuerdo final con Irán en 60 días, explicando que el dinero será por “servicios prestados como el Ángel Guardián a los países de Oriente Medio”. En su publicación en redes sociales, subrayó que el acuerdo prevé un tránsito sin peajes durante 60 días.

Sin embargo, horas después el presidente aseguró que no habrá peajes, aún cuando pasen los 60 días de alto al fuego entre Washington y Teherán.

Trump aseguró horas después que no se cobrarán peajes en el Estrecho de Ormuz.

Los anuncios indican un inicio difícil para las conversaciones a nivel técnico entre Estados Unidos e Irán que, según Pakistán, mediador clave, comenzarán el domingo, con la participación también de mediadores qataríes.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, partió hacia Suiza la tarde del sábado, justo cuando la televisión estatal iraní publicó video que mostraba la llegada de los negociadores de Irán.

Su equipo está integrado por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y funcionarios del banco central y del sector petrolero, entre otros funcionarios. En el acuerdo se prevé que se descongelen miles de millones de dólares de los activos de Irán.

¿Por qué no se iniciaron las conversaciones de paz entre Irán y EU?

Las conversaciones debían comenzar el viernes, pero los iraníes inicialmente cancelaron sus planes de asistir debido a la escalada de los combates en Líbano.

Negociadores de Estados Unidos y Qatar, con ayuda de Irán, elaboraron un acuerdo entre Israel y Hezbollah para reducir las hostilidades, según funcionarios estadounidenses y regionales que no estaban autorizados a comentar públicamente y hablaron bajo condición de anonimato.

Vance dijo a los periodistas que estaría en Suiza “por un día o dos”, pero se mostró optimista sobre lograr avances en las conversaciones nucleares y en un alto el fuego en el sur de Líbano.

Las negociaciones hacia un acuerdo final comenzarán solo una vez que se respeten compromisos clave, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei. Si no es así, subrayó, “entonces el memorando de entendimiento en su conjunto se verá comprometido”.