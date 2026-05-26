Producción de gasolinas aumenta 12.7% en abril, su menor dinamismo en 1 año

La producción de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ascendió a 388.1 mil barriles diarios durante abril, lo que representó un incremento anual de 12.7 por ciento, su menor dinamismo desde marzo de 2025, reveló el reporte operativo de la petrolera.

La refinería de Tula, Hidalgo, fue la que contribuyó con la mayor producción de gasolinas del Sistema Nacional de Refinación (SNR) con un total de 99.6 mil barriles diarios, lo que significó un alza de 30 por ciento a tasa anual.

Le siguieron las refinerías de Salina Cruz, Oaxaca (80.6 mil barriles diarios); Dos Bocas, Tabasco (71.6); Cadereyta, Nuevo León (60.4); Madero, Tamaulipas (31.4); Minatitlán, Veracruz (28.4) y Salamanca, Guanajuato (15.6).

En el mes en cuestión, Pemex también elevó la producción de diésel en un 32.3 por ciento, al producir un total de 260 mil barriles diarios, mientras que la elaboración de turbosina ascendió a 45.6 mil barriles diarios, cifra prácticamente igual a la observada en abril del año pasado.

Ventas de crudo a Europa superan a las americanas

Pemex comercializó 418.2 mil barriles diarios de petróleo crudo durante abril, de los cuales 181.6 mil barriles diarios (43.4 por ciento del total) fueron enviados al mercado europeo, por lo que, por primera vez en, al menos, 36 años, las ventas a este continente superaron a las destinadas la región de América (principalmente a Estados Unidos).

La mezcla Maya fue el tipo de crudo con mayor demanda en el mercado europeo, al concentrar exportaciones por 99.6 mil barriles diarios, seguida por la mezcla Istmo, con 49.1 mil barriles diarios, y la Olmeca, con 32.8 mil barriles diarios.

Por otra parte, las ventas de ‘oro negro’ destinadas al continente americano se ubicaron en 173.3 mil barriles diarios, equivalentes al 41.4 por ciento del total exportado, su menor participación desde que Pemex tiene registros, pese a que históricamente este mercado representa el principal destino para el crudo mexicano.

Adicionalmente, en un movimiento estratégico, Pemex le vendió un promedio de 63.2 mil barriles diarios al ‘lejano oriente’, es decir, a países de Asia, lo que representó el 15 por ciento del total.

Apenas en abril, la presidenta Claudia Sheinbaum acordó que le vendería 1 millón de barriles de petróleo crudo al gobierno de Japón durante tiempo indefinido.

Pemex no desglosa los países a los que vende petróleo crudo, por lo que únicamente reporta las regiones donde comercializa sus exportaciones. Debido a ello, los envíos específicos a naciones como Cuba o Japón sólo se conocen a través de declaraciones oficiales del Gobierno de México.

Debido a los altos precios del ‘oro negro’ a nivel internacional, los ingresos por estas exportaciones petroleras ascendieron a mil 180 millones de dólares durante abril, con lo que Pemex superó, por segundo mes consecutivo, la barrera de los mil millones de dólares.

Este fue el mayor nivel de ingresos por exportaciones petroleras desde mayo de 2025, impulsado en gran medida por el repunte de los precios internacionales del crudo, que durante abril promediaron 94 dólares por barril, su nivel más alto desde julio de 2022.

Este dinamismo se observó pese a que la petrolera solo logró producir 1 millón 651 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos en abril, lo que representó un ligero repunte de 1.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Debido al estancamiento en la producción, Pemex no ha podido aprovechar mejor el contexto internacional para generar más ingresos petroleros, ya que las exportaciones registradas se ubicaron por debajo de las metas oficiales.

De acuerdo con los Pre-Criterios 2027 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pemex prevé exportar en promedio 521 mil barriles diarios en 2026, por lo que el dato de marzo se encuentra alrededor de 20 por ciento por debajo de ese objetivo.