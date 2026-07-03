Gustavo Petro habla por teléfono con Trump y le pide que lo retire de lista de sanciones

Como parte de las sanciones de EU, Petro no puede acceder al sistema financiero estadounidense. (EFE)

Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que lo retire de la lista de personas sancionadas.

Durante una llamada telefónica el viernes, Petro solicitó a Trump que respalde su exclusión de la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).

Trump respondió que “haría lo mejor”, según un comunicado del gobierno colombiano que resumió la conversación. “Una vez pude conocerlo, pude entender que usted es un buen hombre”, citó el gobierno colombiano al presidente estadounidense.

El año pasado, EU sancionó a Petro y a tres integrantes de su círculo más cercano por presuntamente facilitar el narcotráfico.

¿Qué sanciones tiene Petro en EU?

Las medidas le impiden, en la práctica, acceder al sistema financiero estadounidense, congelan cualquier activo que posea en EU y prohíben a empresas y ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras con él.

En una publicación posterior en X, Petro afirmó que le sorprendió que Trump desconociera que él y su familia siguen incluidos en la lista de sanciones de la OFAC.

Petro ha sido crítico de Trump y de la política estadounidense. Sin embargo, la relación entre ambos mejoró después de que se reunieran en febrero en la Casa Blanca.

Petro destaca avances en lucha contra el narco

La llamada también se centró en los compromisos de Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Petro dijo a Trump que el país había cumplido la meta acordada de erradicar cultivos ilícitos utilizados para producir cocaína.

Añadió que el programa de sustitución de cultivos cuenta con financiamiento hasta diciembre y pidió a EU que mantenga su apoyo a esa iniciativa durante la próxima administración del presidente electo Abelardo de la Espriella.

El nuevo gobierno, que asumirá el 7 de agosto, ha prometido reanudar la fumigación aérea de los cultivos de coca como parte de una estrategia más dura para combatir el narcotráfico.