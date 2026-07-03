Van contra revendedores de boletos del Mundial 2026: Texas investiga a StubHub por fraude a aficionados

La Fiscalía de Texas investigará a StubHub por posible fraude a personas que compraron boletos para el Mundial 2026.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha abierto una investigación sobre StubHub tras las denuncias de que a algunos aficionados que compraron entradas para el Mundial 2026 a través de la plataforma de reventa se les cancelaron sus pedidos justo antes del inicio del partido.

Su oficina informó el viernes que había recibido quejas de consumidores que creían haber asegurado sus asientos para los partidos, solo para ser notificados con poca antelación de que sus entradas ya no estaban disponibles. Paxton indicó que la investigación determinará si StubHub engañó a los clientes o no entregó las entradas que ya habían sido compradas.

StubHub es uno de los mercados de reventa de entradas más grandes del mundo, que conecta a compradores con vendedores externos. Según la declaración del fiscal general y un informe de la agencia AP, la compañía ya había atribuido los problemas de las llamadas entradas fantasma a fallos relacionados con la propia plataforma de venta de entradas de la FIFA.

La investigación se produce en medio de una mayor demanda de entradas para el Mundial 2026 y un creciente escrutinio de las plataformas de reventa de entradas, donde los aficionados suelen pagar por encima del precio nominal para acceder a los principales eventos deportivos y de entretenimiento.

La FIFA ha recibido críticas por el precio y la accesibilidad de las entradas para el Mundial. El mes pasado, Paxton también inició una investigación para determinar si la FIFA engañó a los aficionados respecto a la ubicación y la calidad de los asientos para los partidos del torneo. En mayo, los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey abrieron sus propias investigaciones sobre las prácticas de venta de entradas de la FIFA.

La FIFA, con sede en Suiza, ha instado a los aficionados a utilizar su propia plataforma para comprar entradas revendidas. El organismo rector del fútbol cobra una comisión del 15 por ciento tanto al comprador como al vendedor por cada transacción.

Paxton declaró que su oficina investigaría si las prácticas de StubHub violaban las leyes de protección al consumidor de Texas. Varios partidos del Mundial se han disputado en Dallas y Houston, y la semifinal se celebrará en Dallas el 14 de julio.