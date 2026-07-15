Juego de Estrellas Liga MX vs MLS: Fecha, convocados y lo que debes saber

Estos son los detalles del Juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS. (Foto: EFE/Cuartoscuro/ligamx/MLS/Freepik)

Las estrellas de la Liga MX y la MLS volverán a encontrarse sobre la cancha. La edición 2026 del All-Star Game ya tiene a sus protagonistas luego de que ambas ligas revelaron la lista de futbolistas convocados para un partido que reune a varios de los jugadores más importantes del continente.

El encuentro se disputará en plena pausa del Apertura 2026 del futbol mexicano, una ventana que permite a los clubes prestar a sus jugadores sin afectar el calendario de la competencia.

Del lado de la MLS sobresale Lionel Messi, mientras que la Liga MX apuesta por una plantilla encabezada por Keylor Navas y jóvenes como Armando ‘La Hormiga’ González.

Lionel Messi lidera la lista de convocados de la MLS para el Juego de Estrellas contra la Liga MX. (Foto: EFE) (Alberto Boal/EFE)

¿Cuándo y dónde se juega el All-Star Game entre Liga MX y MLS?

El Juego de Estrellas 2026 se disputa el miércoles 29 de julio en el Bank of America Stadium, casa del Charlotte FC.

La rivalidad entre ambas ligas ha dejado resultados repartidos en las últimas ediciones. En 2025, el representativo de la MLS se impuso 3-1 en Texas, mientras que en 2024 fue la Liga MX la que celebró con una contundente victoria de 4-1 en Ohio.

Horario y dónde ver EN VIVO el Liga MX vs. MLS All-Star Game

El All-Star Game puede seguirse en vivo desde México mediante Apple TV, a través del MLS Season Pass, así como por Amazon Prime Video, plataforma que también requiere una suscripción de pago.

El silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Convocados de la Liga MX para el All-Star Game 2026

La Liga MX presentó una convocatoria de 26 futbolistas, a la que posteriormente se sumarán dos jugadores más elegidos por el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, Mikel Arriola.

El equipo será dirigido por Antonio Mohamed y tiene como principal referente al guardameta costarricense Keylor Navas, además de varios integrantes de la Selección Mexicana que participó en el Mundial de 2026, como Israel Reyes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Gilberto Mora y Armando González.

Porteros

Keylor Navas (Pumas)

Nahuel Guzmán (Tigres)

Defensas

Bruno Méndez (Toluca)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Federico Pereira (Toluca)

Nathan Silva (Pumas)

Israel Reyes (América)

Jesús Garza (Tigres)

Richard Ledezma (Guadalajara)

Jesús Gallardo (Toluca)

Bryan González (Guadalajara)

Erik Lira (Cruz Azul)

Mediocampistas

Franco Romero (Toluca)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Iker Fimbres (Monterrey)

Nicolás Castro (Toluca)

Brian Gutiérrez (Guadalajara)

Fernando Gorriarán (Tigres)

Gilberto Mora (Tijuana)

José Paradela (Cruz Azul)

Juan Brunetta (Tigres)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Delanteros

Santiago Sandoval (Guadalajara)

Armando González (Guadalajara)

Robert Morales (Pumas)

GUADALUPE, NUEVO LEÓN, 21MARZO2026.- Armando 'Hormiga' González, de las Chivas del Guadalajara, fue convocado al All-Star Game 2026. (Foto: Gabriela Pérez/Cuartoscuro) (Gabriela Pérez Montiel)

Convocados de la MLS para enfrentar a la Liga MX

La MLS también anunció un plantel con varias de sus principales figuras internacionales. El equipo estará liderado por Lionel Messi, acompañado por futbolistas de renombre como Rodrigo De Paul, Thomas Müller y Son Heung-min, además de jugadores destacados de distintas franquicias.

Porteros

Maxime Crépeau (Orlando City)

Matt Freese (New York City FC)

Brian Schwake (Nashville SC)

Defensas

Max Arfsten (Columbus Crew)

Lucas Herrington (Colorado Rapids)

Richie Laryea (Toronto FC)

Anthony Markanich (Minnesota United FC)

Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC)

Steven Moreira (Columbus Crew)

Daniel Munie (San Jose Earthquakes)

Andy Najar (Nashville SC)

Jackson Ragen (Seattle Sounders FC)

Tim Ream (Charlotte FC)

Mediocampistas

Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC)

Pep Biel (Charlotte FC)

Rodrigo De Paul (Inter Miami CF)

Evander (FC Cincinnati)

Carles Gil (New England Revolution)

Zavier Gozo (Real Salt Lake)

Hany Mukhtar (Nashville SC)

Thomas Müller (Vancouver Whitecaps FC)

Ashley Westwood (Charlotte FC)

Delanteros