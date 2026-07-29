Corona, Modelo y Bodega Aurrera vuelven a la cima: Estas son las marcas más valiosas de México

Corona Extra, Modelo Especial y Bodega Aurrerá se colocaron como las marcas más valiosas del 2026 de México, impulsadas por la reducción de tasas de interés, el dinamismo de la inversión extranjera directa y el mayor impulso comercial asociado con la Copa Mundial de la FIFA 2026, reveló el Informe Brand Finance Mexico 50 2026.

De acuerdo con el reporte elaborado por la firma Brand Finance, el papel de México como coanfitrión del Mundial 2026 incentivó la inversión en marcas y favoreció el desempeño de distintas industrias, particularmente la cervecera.

Dicho sector creció 17 por ciento, en valor de marca, alcanzando los 26.4 mil millones de dólares, representados por Corona, Modelo, Indio, Tecate, Victoria, Dos Equis y Sol, que en su conjunto aportan el 33 por ciento del valor total del ranking, integrado por 50 firmas de diferentes sectores.

En el caso de Corona Extra, cuyo valor de marca es de 13.9 mil millones de dólares, lo que implica un crecimiento del 4 por ciento respecto a la edición pasada, conserva el primer lugar como la marca mexicana más valiosa, respaldada por su reconocimiento global y su posicionamiento en el segmento premium.

“En Estados Unidos, la firma se ha consolidado como una de las bebidas alcohólicas más reconocidas dentro del segmento de cerveza importada, al tiempo que refuerza una propuesta de marca asociada con estilo de vida”, explicó el estudio.

Su desempeño también se beneficia de su oferta sin alcohol, alineada con un nicho en expansión que ha crecido 30 por ciento en los últimos cinco años.

¿Cuál fue el valor de Modelo Especial?

Por su parte, Modelo Especial, cuyo valor se elevó 14 por ciento en el último año, totalizando 8 mil millones de dólares fue impulsada por el dinamismo visto desde que se convirtió en la cerveza más vendida en Estados Unidos en 2023.

La marca también ha ampliado su presencia internacional con su reciente lanzamiento en el Reino Unido, apoyándose en un posicionamiento que combina tradición y modernidad.

En Estados Unidos, reforzó su presencia mediante una mayor inversión en medios deportivos de futbol durante el Mundial y con alianzas clave con equipos de la MLS como Inter Miami CF, Miami Freedom Park, Atlanta United y LAFC a través de su campaña “Cerveza for Futbol”.

¿Cuál es el valor de Bodega Aurrera?

Caso distinto es el de Bodega Aurrera que tiene un valor de marca de 5.5 mil millones de dólares, pero que representa un aumento de 19 por ciento, ubicándola como la tercera marca mexicana más valiosa del ranking, beneficiada por un entorno de alta inflación en el que los consumidores han buscado opciones de menor precio.

La minorista también se apoya en las inversiones continuas de Walmart de México y Centroamérica, que planea abrir más de mil 500 nuevas tiendas en América Latina entre 2025 y 2029.