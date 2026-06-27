Se acabó el misterio, ‘Vasco’ Aguirre: México vs. Ecuador en 16avos

México y Ecuador se volverán a enfrentar en una Copa del Mundo 24 años después, desde Corea-Japón 2002. [Fotografía. Cuartoscuro, Xinhua]

Ni las gaitas escocesas ni los tiburones de Cabo Verde. La Selección Mexicana ya conoce a su rival en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y se enfrentará a un viejo rival sudamericano, Ecuador, que viene de dar la campanada ante Alemania en la última jornada de la fase de grupos.

El partido entre México y Ecuador se disputará el próximo 30 de junio en el Estadio Ciudad de México a las 19:00 horas. El equipo dirigido por Javier Aguirre llega como líder del Grupo A al firmar su primer paso perfecto en una Copa del Mundo y sin recibir gol.

Mientras que Ecuador avanzó tras una fase irregular, marcada por sus derrotas ante Costa de Marfil y Curazao, pero su triunfo ante la tetracampeona del mundo le permitió colocarse entre las selecciones clasificadas como mejores terceros lugares.

Aunque en el historial México parte como amplio favorito, especialmente jugando en casa, lo cierto es que en los últimos años la selección ecuatoriana se ha consolidado como un rival complicado.

México encarará el duelo ante Ecuador en su casa, en la cancha del Estadio Ciudad de México [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Cómo llega México tras dominar el Grupo A del Mundial?

La Selección Mexicana firmó una fase de grupos histórica al terminar como líder del Grupo A con paso perfecto. El equipo de Javier Aguirre debutó con triunfo 2-0 ante Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026. Posteriormente, se impuso 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada y cerró con una goleada 3-0 sobre Chequia.

El cuadro azteca no solo sumó 9 puntos de 9 posibles, también terminó con la portería imbatida y seis goles a favor, lo que reflejó un equipo sólido en defensa y efectivo en ataque. Ante Chequia, ya clasificado, mostró su mejor versión con goles de Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo.

Con esos resultados, México llega a la fase eliminatoria como uno de los pocos equipos con pleno de victorias, respaldado por su orden táctico y el impulso de jugar en casa.

En cambio, Ecuador avanzó con el tercer lugar del Grupo E, con un recorrido mucho más complicado. Los sudamericanos debutaron con derrota 0-1 ante Costa de Marfil, luego empataron 0-0 frente a Curazao, lo que los dejó obligados a ganar en la última jornada.

En ese escenario, el equipo sudamericano dio la sorpresa del torneo al remontar y vencer 2-1 a Alemania, con goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata, resultado que le permitió meterse entre los mejores terceros lugares.

Ecuador cerró la fase de grupos con 4 puntos, 2 goles a favor y 2 en contra, cifras que reflejan su irregularidad, pero también su capacidad para competir en momentos de alta presión.

Ecuador Ecuador viene de hacer una heroica remontada ante Alemania en su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. [Fotografía. Xinhua]

¿Qué antecedentes existen entre México y Ecuador en Mundiales y torneos oficiales?

El único antecedente en Copa del Mundo entre ambas selecciones se remonta a Corea-Japón 2002, cuando México se impuso 2-1 en la fase de grupos. En aquel encuentro, los mexicanos también eran dirigidos por Javier Aguirre y los goles fueron marcados por Gerardo Torrado y Jared Borgetti.

En el balance histórico, México y Ecuador se han enfrentado en 25 ocasiones, con clara ventaja para el conjunto azteca, que registra 14 victorias, frente a 4 triunfos de Ecuador y 7 empates, además de un saldo goleador de 39 tantos a favor por 26 en contra.

No obstante, esa diferencia se ha reducido en años recientes, donde la serie muestra mayor paridad, con resultados divididos y varios empates desde 2015.

Sin embargo, en los enfrentamientos de los últimos 10 años, la balanza se equilibra. Desde 2015, la serie registra dos triunfos para ambas selecciones y tres empates.

México enfrentará a Ecuador, un rival al que no ha podido vencer desde 2019. [Fotografía. Cuartoscuro] (Moisés Pablo Nava)

De esos siete partidos, solo en dos fueron en encuentros oficiales de Copa América, donde el saldo es desfavorable para México. En 2015, Ecuador venció al cuadro tricolor por 2-1, mientras que en 2024 empataron sin goles.

En aquel encuentro, México llegó con la obligación de ganar para mantenerse en el torneo. Sin embargo, la defensa ecuatoriana mostró gran solidez y terminó por eliminar al conjunto azteca de la competencia, lo que a la postre derivó en el despido de Jaime Lozano como director técnico de la selección.

Como se podrá ver, de todos los posibles rivales que podían tocar en dieciseisavos de final del Mundial 2026, a México le tocó un equipo ecuatoriano que ha sido incómodo en la última década, motivado por ganarle a una campeona del mundo y que buscará hacer de nuevo historia en el Estadio Ciudad de México.