Proximidad y precio, la nueva batalla del retail

El consumidor mexicano está cambiando su forma de comprar. La presión sobre el gasto lo ha llevado a priorizar productos básicos, buscar promociones y reducir visitas a los supermercados, lo que acelera la migración a formatos de proximidad y precios bajos.

En este contexto, al inicio de 2026, Grupo Comercial Chedraui reacomodó su estrategia frente a una competencia que ya no se limita a otros autoservicios como Walmart, sino que incluye a los hard discounters, como Tiendas BBB y Tiendas Neto. La compañía planea abrir 152 nuevas unidades este año: 9 tiendas Chedraui, 7 Super Chedraui y 130 Supercito, además de reforzar una estrategia “agresiva” de precios bajos, según su guía para el ejercicio fiscal 2026.

No es casualidad. Entre enero y septiembre de 2025, las ocasiones de compra en hard discounters crecieron 13.37 por ciento, mientras que en tiendas mayoristas aumentaron 3.54 por ciento. En contraste, las visitas a autoservicios cayeron 0.64 por ciento; al canal tradicional, 2.43 por ciento; a clubes de precios, 3.71 por ciento; y a tiendas de conveniencia, 9.61 por ciento, de acuerdo con el reporte Evolución del Consumo en México: Retos económicos y transformación del retail, de NielsenIQ México (NIQ).

El estudio señala que los canales alternativos concentran un mayor tráfico de hogares, mientras que en los autoservicios se reducen las ocasiones de compra en todas las misiones, particularmente en “urgencia” e “impulso”, con caídas de 1.6 y 1.8 por ciento, y en menor medida en “reposición” y “despensa”.

“El consumidor es mucho más cuidadoso, selectivo y está cambiando su forma de comprar. ¿Hacia dónde? Compra menos productos, pero con mayor frecuencia. El canal moderno es el primero que recibe ese impacto, porque en lugar de que el consumidor haga su compra de abastecimiento grande en el mes, está mudando a hacer varias compras menores en diferentes centros de abastecimiento”, explicó Eduardo Ragasol, director general de NIQ México.

Las categorías con mayor penetración en los hard discounters incluyen galletas, papel higiénico, detergentes, jugos y néctares, botanas, refrescos, leche, yogurt, pastas y cremas alimenticias.

En este contexto, las marcas mexicanas enfrentan una competencia que va en aumento frente a las marcas propias, que se han democratizado y hoy ofrecen una ecuación de valor y precio más atractiva, de acuerdo con NIQ.

En entrevista con Bloomberg Businessweek, el expresidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión detalló que el bolsillo del consumidor se ha visto presionado por el aumento de precios en productos de alta rotación, que avanzan a un ritmo mayor que la inflación, junto con incrementos en el salario mínimo que no se han replicado en los niveles salariales superiores.

“Las disrupciones que ha habido en las cadenas de abastecimiento por las consideraciones globales, toda la guerra comercial, más las cuestiones locales sobre todo producidas por cuestiones de inseguridad, también generan este aumento en los precios”, agregó.

Como resultado, los hogares han ajustado su gasto, sacrificando rubros como educación, esparcimiento y vestido, para hacer frente a la inflación acumulada y a un mayor desembolso en salud. Entre 2016 y 2024, el gasto en salud aumentó 110 por ciento; alimentos, bebidas y enseres domésticos, 81 por ciento; cuidados personales, 78 por ciento; transporte y comunicaciones, 71 por ciento; vestido y calzado, 40 por ciento; mientras que el gasto en esparcimiento y educación creció 31 por ciento, según NielsenIQ México. “El precio y la promoción son los dos grandes factores en temas de decisión del consumidor que está comprando menos, pero con más frecuencia. En ese contexto, las grandes superficies tienen que ser mucho más agresivas en promoción y precio, mientras que las marcas propias, las tiendas de proximidad y hard discounters son las que hemos visto con crecimiento”, explicó el director general de NIQ México.

Para Roberto Solano, gerente de análisis y estrategia bursátil de Monex, la tendencia del retail es acercarse al consumidor en zonas urbanas de alto consumo y reducir la necesidad de desplazarse a grandes centros comerciales. Esto implica una mayor inversión en Centros de Distribución (Cedis), apoyada en IA y rutas logísticas más eficientes.

En este contexto, el comercio electrónico se consolida como una herramienta que amplía el surtido y la disponibilidad de inventarios, además de facilitar esquemas adicionales de descuentos y programas de lealtad. De acuerdo con NielsenIQ México, uno de cada tres mexicanos realiza compras en línea.

Lee aquí la versión más reciente de Businessweek México: