¿Qué son, Oxxos? Chedraui abrirá 152 sucursales en México durante 2026

La tienda de supermercados mexicana opera en EU bajo la marca Chedraui USA.

Chedraui prepara una agresiva estrategia de precios bajos y la apertura de hasta 152 sucursales de su distintas marcas, de acuerdo con su guía de resultados para el ejercicio fiscal.

La cadena de autoservicio anticipó que para 2026 podría crecer hasta 4 por ciento sus ventas a tiendas comparables y hasta 9 por ciento a unidades totales en México,

Chedraui planea una postura competitiva mediante precios agresivos y una estricta eficiencia operativa que permita absorber los incrementos en los costos laborales sin ‘castigar’ sus niveles de rentabilidad.

Las proyecciones para el mercado nacional sitúan el crecimiento de las ventas a mismas tiendas en un rango de entre 3 y 4 por ciento, mientras que las ventas totales podrían aumentar hasta 9 por ciento, impulsadas por el ambicioso plan de aperturas.

Chedraui enfocará su expansión en formatos de proximidad, proyectando la inauguración de 152 unidades, de las cuales:

9 serán Chedraui.

7 Super Chedraui.

130 Supercito (en línea con su estrategia de mayor enfoque en formatos

de menor tamaño)

Un Arteli.

4 sucursales de El Super.

Un Fiesta.

Con estas acciones, la compañía busca alcanzar una expansión del piso de ventas del 5.7 por ciento en territorio mexicano y mantener la estabilidad en su margen EBITDA.

¿Cuál es el pronóstico para la división de Chedraui en EU?

En lo que respecta a Chedraui USA, la perspectiva para la primera mitad de 2026 reconoce desafíos significativos derivados de políticas migratorias más estrictas, lo que continuará presionando el tráfico en las tiendas.

La empresa anticipó que la eliminación de costos duplicados y una mejor logística permitan una expansión del margen EBITDA de hasta 60 puntos base en la división estadounidense.

A nivel consolidado, Chedraui estima que su inversión de capital representará el 3.3 por ciento de sus ventas anuales, manteniendo una estructura financiera sólida con una razón de deuda bancaria neta negativa respecto al EBITDA.

En Estados Unidos, el plan de crecimiento físico contempla la apertura de cinco nuevas tiendas bajo las marcas El Super y Fiesta.

La estrategia global para 2026 refleja una apuesta por la eficiencia operativa y el control de gastos como los principales motores para mitigar la volatilidad económica y asegurar el cumplimiento de sus metas financieras frente a sus inversionistas.