Cambian las reglas HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’?

Se definen los nominados en la semana 2 de 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

Este miércoles, los habitantes regresan al confesionario para definir a los participantes en peligro durante la segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026; sin embargo, desconocen que se enfrentan una dinámica distinta que buscan cambiar el equilibrio de las alianzas en el reality show.

Después poco más de una semana de convivencia, los habitantes de La Casa de los Famosos ya formaron alianzas, rivalidades y acuerdos. Sin embargo, el cambio de reglas obliga a los concursantes a replantear su estrategia antes de repartir sus votos.

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la segunda gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026?

Como indica el calendario semanal de La Casa de los Famosos México 2026, la gala de nominación se transmite este miércoles, 5 de agosto, a partir de las 22:00 horas (tiempo del centro de México).

Los seguidores del programa pueden seguir la transmisión mediante Canal 5 en TV abierta, y ViX,mediante streaming, donde además están disponibles las pre y post galas media hora antes y después de la ceremonia principal.

Programa : Segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México

: Segunda gala de nominación de La Casa de los Famosos México Fecha : Miércoles 5 de agosto de 2026

: Miércoles 5 de agosto de 2026 Hora : 22:00 hrs. (tiempo del centro de México)

: 22:00 hrs. (tiempo del centro de México) Transmisión: Canal 5 (TV abierta) y ViX (streaming)

El programa de hoy a los participantes que están en riesgo de convertirse en el segundo eliminado de la temporada.

¿Qué cambia en la segunda nominación de de ‘La Casa de los Famosos México’? Esto sabemos

La principal novedad llega dentro al interior del confesionario. En la primera gala, cada habitante repartió únicamente dos y un punto entre dos compañeros; ahora la mecánica cambia.

Cada concursante debe distribuir tres, dos y un punto entre tres habitantes distintos, una modificación que incrementa el peso de cada decisión y obliga a revelar ante el público más afinidades o diferencias.

La producción mantiene el cambio en secreto hasta que cada famoso entre al confesionario con La Jefa, por lo que ninguno conocerá la nueva regla antes de emitir su voto.

Esa sorpresa podría alterar acuerdos previos y provocar movimientos con relación en la placa de la primera semana, donde la conductora Yanet García fue la que acumuló más puntos.

Cabe destacar que Moisés Peñaloza ganó la prueba de resistencia y asumió el liderato de la casa, con lo que además ganó la inmunidad para ser nominado en esta semana.

¿Cómo votar para salvar a tu habitante favorito?

Una vez que concluya la nominación y la conductora Galilea Montijo anuncie la apertura oficial de las votaciones, el público podrá participar para intentar salvar a su concursante favorito.

El sistema se basa en el voto positivo, es decir, los espectadores eligen a quién desean salvar en la competencia y no a quién quieren eliminar.

Las votaciones de La Casa de los Famosos México se habilitan durante las galas de miércoles, jueves, viernes y domingo, hasta que Montijo anuncie el cierre correspondiente.

Los usuarios pueden votar desde el sitio oficial del programa. En México existe un voto gratuito diario, mientras que los suscriptores de ViX Premium cuentan con 10 votos adicionales que pueden repartir entre varios habitantes o destinar a un solo participante.

La Moneda del Destino también modificó la estrategia del reality: Cambian lugares en las habitaciones

Además del cambio en las nominaciones, la producción introdujo en la semana una nueva dinámica mediante la Moneda del Destino, que ahora provocó un intercambio de habitaciones entre los concursantes.

Después de que la influencer Karina Torres encontrara la moneda, el público participó mediante una votación para definir entre qué habitaciones ocurriría el cambio. Finalmente, Gema Garoa y Arantza Ruiz intercambiaron lugares, una decisión que modificó la convivencia diaria y podría influir en las futuras alianzas dentro de la casa.