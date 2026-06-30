¿Adiós al asado? Acuerdo Trump–Milei impulsa exportaciones de carne, pero la encarece en Argentina

Ante el encarecimiento de la carne de res en Estados Unidos, Donald Trump recurrió a su aliado Argentina para reforzar el abastecimiento. La respuesta fue inmediata: las exportaciones argentinas avanzan este año a niveles sin precedentes.

Es un ejemplo claro de cómo el presidente puede moldear el comercio en función de sus intereses, incluso dentro de un acuerdo bilateral más amplio. La medida buscaba ayudar a contener los precios de la carne de res antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos. Pero en Argentina, donde los exportadores priorizan cada vez más a los compradores estadounidenses —que pagan mejores precios— por encima de China, se está reforzando una tendencia que podría jugar en contra de Javier Milei de cara a su campaña por la reelección el próximo año.

Las carnicerías argentinas están aumentando los precios mucho más rápido de lo que crecen los salarios, lo que ha llevado el consumo de carne de res —en un país donde el asado semanal se considera casi un derecho adquirido— a mínimos históricos.

”La apertura de un mercado de alto poder adquisitivo como el de Estados Unidos genera un efecto alcista porque converge el precio doméstico a la paridad de la exportación y eso sube los precios inmediatamente”, afirmó el economista Emmanuel Álvarez Agis, director de la consultora PxQ, con sede en Buenos Aires. Agregó que el ciclo ganadero agrava la situación al profundizar la escasez, ya que muchas vacas se destinan a la reproducción en lugar de enviarse al matadero.

En los 12 meses hasta mayo, el argentino consumió promedio 47.5 kilogramos de carne de res. Aunque el país sigue figurando, junto con Uruguay, entre los mayores consumidores de carne roja del mundo, se trata del nivel más bajo registrado en las últimas dos décadas, según la cámara del sector CICCRA.

Si bien el cambio en los hábitos alimentarios ha contribuido a esta tendencia de largo plazo, la CICCRA atribuyó la caída más reciente, de 6.1% frente al año anterior, al fuerte aumento del precio de la carne de res por encima del poder adquisitivo. El precio de la carne acumuló un alza del 50 por ciento en los seis meses hasta marzo, mientras que los salarios aumentaron apenas un 15 por ciento en el mismo período.

Cuota de carne argentina a EU se duplica con acuerdo Trump–Milei

Sin embargo, lejos de las dificultades que enfrenta Argentina, los beneficios del acuerdo comercial entre Trump y Milei ya comienzan a sentirse en Estados Unidos. El pacto elevó la cuota anual de exportaciones argentinas de carne de res libres de aranceles a 100 mil toneladas, frente a las 20 mil anteriores.

Eso representa una gran diferencia para Pablo Rivero, propietario de Don Julio, el asador más famoso de Argentina. Rivero está abriendo su primer bistró en el West Village de Nueva York, Graciela, y la ampliación de la cuota consolidó su acuerdo con un exportador para abastecerse de cortes provenientes de la Pampa que cumplen con sus exigentes estándares culinarios.

“Todas las decisiones que se toman en un negocio grande e importante se basan en múltiples señales positivas”, afirmó Rivero, cuyo restaurante de Buenos Aires suele figurar entre los mejores del mundo, durante una entrevista telefónica desde Nueva York. “Una de esas señales fue el aumento de la cuota: nos garantiza que podremos traer nuestra propia carne de calidad a través de nuestro proveedor”.

Mientras que en Argentina el ganado pasa gran parte de su vida alimentándose de pasto, en Estados Unidos permanece más tiempo en corrales de engorde alimentados con granos. Los clientes de Graciela deben percibir esa diferencia. “La carne estadounidense suele ser ligeramente más dulce, mientras que la nuestra tiene un sabor más intenso y profundo, además de una textura con mayor contenido de colágeno en cortes como el entrecot, las costillas cortas y el vacío”, explicó Rivero.

Pero la ampliación de la cuota también significa que las exportaciones argentinas a Estados Unidos. están creciendo de forma acelerada, pasando de cortes prémium a otros de menor valor destinados a hamburguesas y salchichas. Eso era precisamente lo que buscaba Trump y formaba parte de una estrategia para contener los precios de la carne en Estados Unidos en un momento en que las familias preparan las tradicionales parrilladas del verano y la inflación general alcanzó su nivel más alto en tres años.

Exportaciones de carne argentina a EU crecen 204% y desplazan a China

Para Milei, a quien Trump respaldó durante un episodio de turbulencia financiera el año pasado, el acuerdo también cumple con la promesa de abrir nuevos mercados para los productores ganaderos. Los ganaderos argentinos, un sector clave dentro de su base de apoyo, llevaban años destinando la mayor parte de sus exportaciones de carne de res a China.

Las ventas de carne de res argentina a Estados Unidos aumentaron un 204 por ciento en abril respecto del mismo mes del año anterior y alcanzaron un precio promedio de 8.25 dólares por kilogramo, según la CICCRA. En cambio, los envíos a China, donde los importadores pagaban apenas 6.24 dólares por kilogramo, se desplomaron un 32 por ciento.

El gobierno de Milei incluso patrocinó a comienzos de este año una misión comercial para que los principales frigoríficos argentinos promovieran sus productos en Los Ángeles, Chicago y Filadelfia. Intencionalmente o no, la selección argentina de fútbol también contribuyó a esa promoción al organizar grandes asados ​​en los que se sirvieron enormes cortes de carne, provoletas y chorizos.