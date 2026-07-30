INE busca frenar anomalías en la elección de 2027: ¿Qué son las boletas planchadas?

La medida fue avalada por la Comisión de Organización Electoral y deberá ser ratificada en los próximos días por el Consejo General del INE.

La Comisión de Organización del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó lineamientos que deberán seguir las juntas distritales para el cómputo de votos de la elección de diputados en 2027 y evitar la aparición de “boletas planchadas” en las urnas, una anomalía que preocupa a las autoridades electorales.

De acuerdo con los lineamientos aprobados, cuando durante el conteo de votos se localicen boletas que aparentemente no fueron introducidas de manera normal en las urnas, estas serán separadas del resto.

Cada papeleta deberá identificarse con el número y tipo de casilla correspondiente, además de notificarse a la Secretaría Ejecutiva del instituto.

Una vez concluido el cómputo del resto de los votos, el consejo distrital analizará, en presencia de las representaciones de los partidos políticos, cada una de esas boletas para determinar si deben considerarse válidas o inválidas.

Las que sean declaradas válidas se incorporarán al resultado final del cómputo. En cambio, aquellas consideradas inválidas serán resguardadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.

El INE busca evitar irregularidades, como boletas que no presenten dobleces, en las elecciones de 2027. (Cuartoscuro: Rogelio Morales Ponce)

Los lineamientos también establecen que, al concluir la sesión de cómputo distrital, la presidencia del consejo correspondiente deberá presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FRG) o, cuando exista representación en la entidad, ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, si se presume la comisión de un delito electoral.

No doblar tu boleta electoral podría anular tu voto

El presidente de la comisión, Martín Faz Mora, explicó que las boletas electorales deben ser dobladas por las personas votantes antes de depositarlas en las urnas. Por ello, cuando una papeleta aparece completamente lisa, sin marcas de haber sido plegada, puede representar un indicio de una posible irregularidad.

Recordó que durante la elección judicial de 2025 se detectaron cientos de boletas sin dobleces en 569 casillas, situación que obligó a los consejos distritales a tomar decisiones sin contar con un protocolo uniforme.

Ante ese escenario, el INE determinó establecer reglas claras para que todos los órganos electorales actúen bajo los mismos criterios y se fortalezca la certeza en los resultados.

Ernesto Guerra, del partido PAZ, pidió que los consejos distritales actúen con cautela para evitar afectar votos legítimos por una interpretación equivocada.

Nancy Landa, de Movimiento Ciudadano, señaló que esta figura no está prevista expresamente en la legislación electoral y advirtió que podrían generarse afectaciones al derecho al voto.

La medida fue avalada por la Comisión de Organización Electoral y deberá ser ratificada en los próximos días por el Consejo General del INE.