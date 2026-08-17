Wall Street cotiza en terreno mixto este lunes; BMV cae

Wall Street abrió este lunes en terreno mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba mientras los inversores tienen la vista puesta en las acciones tecnológicas y el fin del plazo del memorando de entendimiento acordado entre Estados Unidos e Irán.

Del lado de Wall Street, el Nasdaq es el único que sube 0.17 por ciento a 26 mil 776.38 enteros, mientras que las pérdidas son de 0.32 por ciento el Dow Jones que ronda en los 53 mil 570.30 puntos, y el S&P 500 con 0.14 por ciento a la baja, se coloca en las 7 mil 774.35 unidades.

Esta mañana destacaban las subidas de fabricantes de semiconductores como Micron (4 %), Broadcom (0.12 %) y Nvidia (0.3 %).

“Anticipamos que el apetito por riesgo muestre cierta volatilidad durante la jornada, mientras los inversionistas ponderan unas ventas minoristas más débiles de lo esperado y el renovado optimismo en torno a la inteligencia artificial, frente al repunte de los precios del crudo. La debilidad del consumo refuerza la expectativa de una economía menos dinámica y reduce la presión sobre el Fed para elevar tasas de interés, mientras que el entusiasmo por la inteligencia artificial continúa respaldado por resultados del segundo trimestre mejores a lo previsto”, destacan analistas de Bx+.

¿Cómo cotizan la BMV y otros mercados?

En nuestro país, los dos centros bursátiles presentaron descensos de 0.31 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 64 mil 196.95 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 293.27 enteros, baja 0.40 por ciento.

Del lado de Europa las pérdidas son de 0.74 por ciento, el IBEX 35 de España, en los 20 mil 6.40 enteros, seguido por el CAC 40 de Francia que baja 0.65 por ciento a 8 mil 581.37 puntos, el FTSE 100 de Londres resta 0.30 por ciento, en las 10 mil 717.96 unidades, y el DAX en Alemania con 0.22 por ciento a la baja, ronda en los 26 mil 383.26 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 82.56 dólares por barril, ya que suma 0.21 por ciento, mientras que el Brent con 0.33 por ciento más, cotiza en los 88.90 billetes verdes por unidad.

Con información de EFE.