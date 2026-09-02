Wall Street abre con ganancias por ajustes en precios de acciones: ¿Cómo opera HOY?

Los principales barómetros de Wall Street presentan repuntes a medida que los inversionistas aprovechan los ajustes que se dieron en los precios de las acciones en las últimas tres sesiones.

El Dow Jones encabeza los aumentos con 0.78 por ciento, en los 53 mil 182.44 enteros, seguido por el S&P 500 que sube 0.65 por ciento, a 7 mil 680.72 puntos, y el Nasdaq con 0.25 por ciento más, se coloca en los 26 mil 168.91 enteros.

“Los mercados accionarios a nivel mundial presentan movimientos mixtos, en un entorno marcado por la intensificación del conflicto entre EU e Irán, que ha impulsado al precio del petróleo Brent cerca de los $95 dólares por barril. El repunte energético ha reforzado las preocupaciones inflacionarias y elevado las expectativas de alzas de tasas por parte de los principales bancos centrales, con una probabilidad cercana al 70 por ciento para la Reserva Federal”, apuntan analistas de Monex.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 2 de septiembre?

En México, los dos centros bursátiles presentan avances de 0.77 por ciento para el caso del S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores, que se coloca en las 65 mil 7.94 unidades, mientras que el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores se coloca en los mil 313.06 enteros, suma 0.70 por ciento.

Sin embargo, los números rojos se mantienen del lado de Europa, empezando por el DAX en Alemania que resta 0.48 por ciento, en los 25 mil 845.78 enteros, el FTSE 100 de Londres resta 0.15 por ciento, en las 10 mil 773.02 unidades, le sigue el CAC 40 de Francia con 0.14 por ciento menos, en los 8 mil 289.89 puntos, y el IBEX 35 de España resta 0.11 por ciento, en las 19 mil 801.60 unidades.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el precio del West Texas Intermediate se coloca en los 90.30 dólares por barril, ya que sube 0.13 por ciento, mientras que el Brent con 0.48 por ciento más, cotiza en los 95.14 billetes verdes por unidad.